Tres herramientas contra el paro: el Cabildo de Gran Canaria impulsa la IA, el desarrollo local y la contratación social

El Cabildo de Gran Canaria pondrá en marcha tres nuevas líneas de actuación para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía y reforzar las oportunidades laborales en los municipios de la isla. Las iniciativas, presentadas este jueves a los ayuntamientos, permitirán mejorar la orientación laboral, fomentar el desarrollo económico local y facilitar el acceso al empleo a personas en situación de vulnerabilidad.

Los programas GC Orienta, Desarrollo Local y Contratación de Unidades Familiares Sin Recursos se desarrollarán en colaboración con los 21 municipios de Gran Canaria y contarán con una inversión global de varios millones de euros. Según explicó el consejero de Empleo, Juan Díaz, el objetivo es «dotar a cada municipio de más herramientas para generar oportunidades de empleo adaptadas a su realidad».

La principal novedad será GC Orienta, una plataforma digital impulsada junto a la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) que utilizará herramientas de inteligencia artificial y Big Data para analizar el mercado laboral en tiempo real. El sistema estudiará más de 60.000 ofertas de empleo publicadas desde 2022 para detectar qué perfiles profesionales son más demandados.

Por otro lado, el programa de Desarrollo Local permitirá a los ayuntamientos impulsar proyectos relacionados con la economía local y la formación. La tercera actuación será el Programa de Contratación de Unidades Familiares Sin Recursos, que permitirá a los ayuntamientos contratar temporalmente a personas pertenecientes a familias sin recursos económicos.

Realidad de cada municipio

Durante la presentación participaron representantes municipales de localidades como Agüimes, La Aldea, Teror, Firgas, San Bartolomé de Tirajana, Artenara, Moya, Mogán, Ingenio, Arucas, San Mateo, Santa María de Guía y Telde, además del director insular de Empleo, Emiliano Santana, y el vicegerente de la FULP, Fabián Palmés.

El Cabildo defiende que estas tres herramientas permitirán acercar las políticas de empleo a la realidad de cada municipio y mejorar la capacidad de respuesta ante los cambios del mercado laboral.