Valsequillo afronta el reintegro de 1,5 millones al Cabildo de Gran Canaria por subvenciones sin ejecutar

El Ayuntamiento de Valsequillo tendrá que devolver al Cabildo de Gran Canaria más de 1,5 millones de euros correspondientes a cuatro subvenciones concedidas entre 2022 y 2023, tras los incumplimientos en la ejecución y justificación de los proyectos financiados. La reclamación de reintegro incluye casi 160.000 euros en intereses de demora generados durante el periodo de inactividad de los expedientes.

La situación afecta a las ayudas destinadas a Embellecimiento de Tu Barrio, Adecuación y mejora de Plazas de Tu Barrio, Adecuación, mejora y repavimentación de aceras, calles y callejones en Barrios de Valsequillo y la Ampliación de la Casa Consistorial. Según la información municipal, uno de los proyectos no llegó a ejecutarse y los otros tres quedaron con distintos porcentajes de inversión sin justificar.

El actual grupo de gobierno señala que asumió estos expedientes en noviembre de 2025 con tres subvenciones ya vencidas y sin margen para completar las actuaciones dentro de los plazos establecidos. El caso de la ampliación de la sede municipal fue el más relevante, al encontrarse el proyecto pendiente de ejecución cuando quedaba aproximadamente un mes para finalizar el plazo previsto.

Expedientes pendientes y fondos sin justificar

La ampliación de la Casa Consistorial solo contó con el acto simbólico de colocación de la primera piedra, celebrado en diciembre de 2024 durante el anterior mandato. En aquel acto, el entonces alcalde Francisco Atta afirmó que la obra comenzaría en enero y finalizaría en diciembre del mismo año.

Los otros proyectos financiados por el Cabildo de Gran Canaria tuvieron ejecuciones parciales, con importes pendientes de justificar que oscilan entre el 2% y el 92% de las cantidades concedidas. La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la institución insular derivó en la reclamación formal de devolución de las ayudas.

El Ayuntamiento explica que el perjuicio económico no se limita al reintegro de las cantidades recibidas, ya que dos de las subvenciones incorporan intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la finalización de los plazos de ejecución y justificación.

Nuevas inversiones bloqueadas hasta que se cumpla la devolución

La devolución de estos fondos también tiene consecuencias sobre la llegada de nuevas ayudas al municipio. Según los informes técnicos municipales, el Cabildo de Gran Canaria mantiene bloqueadas nuevas subvenciones para Valsequillo hasta que el Ayuntamiento complete el reintegro de las cantidades pendientes, tal y como establece la normativa estatal de subvenciones.

Entre las partidas afectadas figura el Plan de Barrios, con una dotación de 400.000 euros, una inversión que el alcalde Juan Carlos Hernández Atta considera necesaria para mejorar las infraestructuras públicas y la calidad de vida de los vecinos.

“El objetivo fundamental es mejorar infraestructuras públicas y la calidad de vida de nuestros vecinos”, explicó Hernández Atta en referencia a esta inversión pendiente.

El responsable municipal añadió que el Ayuntamiento mantiene reuniones periódicas con el área de Cooperación Institucional del Cabildo para avanzar en la solución del problema. “El apoyo del área de Cooperación Institucional del Cabildo, y el asesoramiento de sus técnicos, con quienes mantenemos reuniones quincenales, está siendo fundamental para resolver esta situación cuanto antes”, señaló.

Nuestro objetivo es terminar cuanto antes los expedientes de devolución de las subvenciones que reclama el Cabildo de Gran Canaria, para desbloquear las inversiones que Valsequillo necesita para seguir avanzando Víctor Navarro

Desde el área de Economía y Hacienda, el concejal Víctor Navarro indicó que el objetivo del Ayuntamiento pasa por cerrar los expedientes de devolución para recuperar la capacidad de acceder a nuevas inversiones.

“Nuestro objetivo es terminar cuanto antes los expedientes de devolución de las subvenciones que reclama el Cabildo de Gran Canaria, para desbloquear las inversiones que Valsequillo necesita para seguir avanzando”, afirmó Navarro.

El gobierno municipal asegura que continúa trabajando en la regularización administrativa de los expedientes y en la recuperación de las vías de financiación necesarias para ejecutar nuevas actuaciones en el municipio.