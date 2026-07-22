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Agüimes

Más de 800 jóvenes y niños participan en los campus multideportivos de Agüimes

Fútbol, baloncesto, voleibol y kayak son algunas de las actividades que atraen a cientos de menores

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, con algunos de los deportistas que han elegido el fútbol como su actividad.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, con algunos de los deportistas que han elegido el fútbol como su actividad. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Más de 800 niños y niñas participan este verano en los campus multideportivos organizados por el Servicio Municipal de Deportes de Agüimes en colaboración con clubes locales. Durante estas semanas, los jóvenes tienen la oportunidad de practicar disciplinas durante las vacaciones como fútbol, baloncesto, voleibol y kayak, entre otras y disfrutar a través de la actividad física. Además de la práctica deportiva, la iniciativa busca favorecer la convivencia entre los participantes y transmitir valores vinculados al deporte, como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

Fútbol, baloncesto y kayak entre las actividades con más participación

La oferta deportiva cuenta con un total de 650 plazas entre todas las actividades. Sin embargo, al permitir la inscripción por semanas en muchos de los campus, el número de menores que pasan por las instalaciones supera finalmente los 800 participantes. El grupo con mayor número de inscritos corresponde al campus de fútbol en el Cruce de Arinaga, con 207 participantes. Le siguen el campus de baloncesto en el Polideportivo de Arinaga, con 100 jóvenes, el de fútbol en Arinaga, con 68, el de kayak en la playa de Arinaga, con 65, y el de voleibol en Montaña de Los Vélez, con 64.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, junto a los menores que han elegido practicar baloncesto.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, junto a los menores que han elegido practicar baloncesto. / LP/DLP

Una propuesta deportiva que facilita la conciliación familiar

Otros grupos también han registrado una destacada participación, como el campus del Centro de Hidroterapia, con 30 menores, fútbol sala en el Cruce de Arinaga, con 25, Agüidiviértete, con 21, y los campus de fútbol y fútbol sala en Agüimes, con 19 participantes cada uno. Los campus de verano se han consolidado como una alternativa para las familias durante el periodo vacacional, al ofrecer actividades deportivas en un entorno organizado y adaptado a los más jóvenes.

Noticias relacionadas y más

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, visitaron este martes los diferentes campus para acompañar a los participantes y animarles a mantener la práctica deportiva como parte de su día a día. Los campus multideportivos de Agüimes combinan así actividad física y ocio durante el verano, al tiempo que contribuyen al desarrollo de hábitos saludables y al crecimiento personal de niños y jóvenes.

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