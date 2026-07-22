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La Búster conquista a los expertos y se alza como la mejor papa de Gran Canaria

La variedad destaca en la valoración organoléptica y gana también en las pruebas para sancochar y freír

Antonio Morales y Miguel Hidalgo sancochan papas.

Antonio Morales y Miguel Hidalgo sancochan papas. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La variedad Búster fue la gran vencedora de la XVII Cata Insular de Papas de Gran Canaria al lograr la mejor valoración organoléptica entre las variedades participantes y convertirse además en la preferida por los expertos para sancochar y freír. La Negra Yema de Huevo y la Gatsby completaron el podio en esta categoría.

En la modalidad de papas para arrugar, los primeros puestos fueron para Galáctica y Gatsby, mientras que la Búster volvió a situarse entre las destacadas al ocupar la tercera posición. En la categoría de mejor imagen, las variedades mejor valoradas fueron Jelly, Electra y Picasso.

La cata, celebrada en la Granja Agrícola Experimental, reunió a un panel formado por 20 especialistas, que analizaron mediante diferentes cocciones un total de diez variedades seleccionadas por sus buenos resultados productivos y sus propiedades organolépticas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó durante la jornada la importancia de este cultivo para la isla. «Para el Gobierno de la isla, la papa es más que un cultivo. Es un producto esencial para la alimentación de la población local, una fuente de empleo y actividad económica y un elemento de identidad que forma parte del paisaje agrícola de la isla», afirmó. Al evento también asistieron el consejero del Sector Primario, Miguel Hidalgo, y el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia.

1.200 hectáreas

La valoración de los expertos se realizó a partir de variedades seleccionadas en los ensayos desarrollados por los equipos técnicos del Servicio de Extensión Agraria y de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, dentro de las líneas de investigación para mejorar el rendimiento y la calidad del cultivo.

Gran Canaria cuenta actualmente con unas 1.200 hectáreas dedicadas a la producción de papas, una superficie que ha aumentado un 6,3% desde 2016, frente a la tendencia descendente del conjunto del Archipiélago. La producción anual ronda los 49 millones de kilos.

La XVII Cata Insular forma parte del Programa Insular de Desarrollo del Cultivo de la Papa, una estrategia que incluye asesoramiento técnico a agricultores, formación en técnicas de cultivo, riego y fertilización, análisis de suelo y estudios fitopatológicos.

Nuevas variedades

Dentro de este programa, el Cabildo también desarrolla ensayos de rendimiento de nuevas variedades. En la campaña de 2026 se analizaron 24 variedades en la Finca de Osorio, entre ellas Jelly, Karelia, Venezia, Striker, Eternity, Próxima, Borralla Rosada y Azucena Negra, junto a otras variedades ya consolidadas por sus buenos resultados en campañas anteriores.

La campaña estuvo condicionada por las lluvias y las temperaturas registradas durante los primeros meses del año, aunque no se detectaron ataques de polilla guatemalteca ni de polilla común en los ensayos. El Cabildo mantiene un programa específico de control de estas plagas con una inversión aproximada de 600.000 euros anuales, que incluye ayudas a productores, retirada de papas afectadas y medidas preventivas.

Noticias relacionadas y más

Los resultados de la cata y de los ensayos de rendimiento se darán a conocer en la VIII Feria Insular de la Papa de Gran Canaria, que se celebrará del 16 al 18 de octubre en el Auditorio de Teror, con muestras de variedades, jornadas técnicas, concursos gastronómicos y reconocimientos a productores.

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