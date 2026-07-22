Los Caballitos de Fuego iluminan Gáldar en la antesala de los días grandes de Santiago

La Danza y Zambra de los Caballitos de Fuego volvió a llenar de luz, música y tradición las calles de Gáldar en una de las citas más multitudinarias de las 544 Fiestas Mayores de Santiago. Cientos de vecinos, vestidos de blanco y portando caballitos y farolillos elaborados artesanalmente, participaron en el pasacalle que culminó con la quema de la silueta de un gran caballo y el regreso del Volcán Anunciador a la cima de la Montaña de Gáldar, desde donde no se lanzaba desde hacía cuatro años.

La tradición, documentada desde el siglo XIX y recuperada por el Ayuntamiento en 2015, volvió a congregar a familias enteras en el casco histórico. Los participantes partieron desde la plaza de San Sebastián para recorrer la calle Capitán Quesada y la plaza de Santiago acompañados por los papagüevos y las bandas Guiniguada, Guayedra, Agaete y Archipiélago, mientras numerosos vecinos y visitantes seguían el desfile desde las calles.

Los caballitos, confeccionados con un armazón de cartón blanco inspirado en el caballo de Santiago y decorados con papel de colores, volvieron a ser los protagonistas de una celebración que se ha consolidado como una de las más participativas del municipio. Este año, además, el Ayuntamiento organizó varios talleres para enseñar a elaborar estas figuras de forma artesanal, una iniciativa que registró una elevada participación.

La semana grande de Santiago

El recorrido finalizó frente al Templo Santuario de Santiago, donde tuvo lugar la tradicional quema de la silueta de un gran caballo en medio de un espectáculo musical. Poco después llegó uno de los momentos más esperados de la noche con el encendido del Volcán Anunciador, que este año recuperó su emplazamiento habitual en la cima de la Montaña de Gáldar.

El espectáculo de luz y fuegos artificiales volvió así a iluminar el cielo desde uno de los puntos más emblemáticos del municipio, una imagen visible desde buena parte de Gáldar que anuncia el inicio de los días centrales de las fiestas patronales dedicadas a Santiago.

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La jornada concluyó con el espectáculo musical Cambio de Piel. Tributo a Marc Anthony en la plaza de Santiago, poniendo el broche a una noche en la que tradición, patrimonio popular y participación ciudadana volvieron a convertirse en los principales protagonistas de unas fiestas que encaran ya su semana grande.