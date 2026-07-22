El Cabildo de Gran Canaria conecta los taxis con la policía local para reforzar la seguridad
La iniciativa pretende que las alertas y las imágenes de videovigilancia se transmitan en tiempo real para agilizar la respuesta ante incidentes
El Cabildo de Gran Canaria ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos de la isla para conectar los sistemas de seguridad instalados en los taxis con las sedes de las policías locales. El objetivo es que las alertas generadas desde los vehículos, tanto a través del botón del pánico como de los sistemas de videovigilancia, puedan recibirse en tiempo real para agilizar la respuesta ante cualquier incidencia y reforzar la protección de conductores y pasajeros.
La propuesta, impulsada por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, contempla la interoperabilidad entre las cooperativas de taxis y los sistemas municipales de seguridad mediante conexiones telemáticas que permitan compartir imágenes y avisos de emergencia. De esta forma, las policías locales dispondrían de información inmediata para actuar con mayor rapidez y coordinación.
La iniciativa supone un paso más en la estrategia insular de mejora de la seguridad del taxi, después de las subvenciones concedidas durante los tres últimos años para implantar cámaras de videovigilancia y el equipamiento tecnológico necesario en una parte significativa de la flota adherida voluntariamente al programa.
Más coordinación
Las ayudas han beneficiado a las cooperativas de Las Palmas de Gran Canaria, San Agustín (Maspalomas), Mogán, Santa Lucía, San Cristóbal y Telde, facilitando la instalación del hardware y el software necesarios para aumentar la seguridad de profesionales y usuarios, además de facilitar la colaboración con las fuerzas de seguridad y la administración de justicia en la investigación de posibles delitos.
El siguiente paso consiste en completar la conexión entre esos sistemas y las policías locales. Para ello, el Cabildo ha pedido a los municipios que habiliten los recursos telemáticos necesarios para enlazar las cooperativas con las sedes policiales y, cuando sea posible, con los servicios municipales de Protección Civil, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
La institución insular también propone elaborar protocolos conjuntos de actuación para integrar estas alertas en los sistemas municipales de seguridad y mejorar la coordinación entre administraciones ante situaciones de riesgo.
Con esta medida, el Cabildo pretende aprovechar la infraestructura tecnológica ya implantada para ofrecer una respuesta más rápida y eficaz en caso de emergencia, reforzando la protección tanto de los profesionales del taxi como de las personas usuarias del servicio.
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