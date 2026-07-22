Fondos europeos
El Cabildo de Gran Canaria reclama al Congreso ampliar hasta noviembre el plazo para ejecutar las inversiones energéticas europeas
La institución insular asegura que Canarias ya ha cumplido el objetivo de nueva potencia renovable y reclama más tiempo para culminar proyectos financiados con fondos NextGenerationEU sin perder recursos
El Cabildo de Gran Canaria ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyen una enmienda para ampliar, al menos hasta noviembre, el plazo de ejecución de los proyectos financiados a través de las Estrategias de Energía Sostenible para Canarias y Baleares. La institución insular defiende que esta ampliación es necesaria para poder finalizar inversiones que ya están adjudicadas y en avanzado estado de ejecución, evitando que se pierdan recursos europeos y garantizando que los fondos NextGeneration se traduzcan en nuevas infraestructuras, empleo y una mayor seguridad energética para las islas.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reclamó adaptar los plazos a la realidad de los territorios insulares y ultraperiféricos. «Canarias y el resto de islas compartimos una realidad que complica los plazos: dependemos del transporte marítimo, sufrimos mayores tiempos de suministro y contamos con tramitaciones más complejas. No se puede tratar igual a territorios con condiciones tan diferentes», señaló.
Canarias ya ha cumplido el objetivo europeo
El Cabildo recuerda que Canarias ya ha alcanzado el objetivo marcado por la Comisión Europea de incorporar 100 megavatios de nueva potencia renovable, por lo que considera que la ampliación del calendario no afecta al cumplimiento de los compromisos asumidos por España.
«Canarias ha cumplido con Europa. El objetivo de los 100 MW ya está alcanzado. Lo que ahora pedimos es que se permita culminar todas las inversiones previstas para que ningún euro europeo se pierda y para que la transición energética deje el mayor legado posible en nuestras islas», explicó el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink.
Entre los motivos expuestos por la corporación insular figuran las dificultades añadidas que afrontan las islas para ejecutar grandes proyectos: la dependencia del transporte marítimo, los retrasos en la llegada de materiales y equipos, las limitaciones logísticas y una mayor complejidad administrativa.
Aprovechar fondos
El Cabildo considera que la tramitación del Real Decreto-ley 18/2026 supone una oportunidad para introducir esta modificación y permitir que continúen actuaciones relacionadas con energías renovables, almacenamiento energético, autoconsumo, movilidad eléctrica y eficiencia energética.
«No pedimos más financiación ni cambiar los objetivos europeos. Pedimos aprovechar plenamente unos fondos que Europa ya ha puesto a disposición de Canarias y Baleares», concluyó García Brink, quien advirtió de que sería «incomprensible» que proyectos prácticamente terminados no pudieran ponerse en marcha por una limitación temporal de pocas semanas.
- Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
- El bocadillo de pata que se ha convertido en un imprescindible de Gran Canaria: un clásico de la gastronomía canaria
- El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
- El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
- Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial
- Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: «El estadio estará listo para el Mundial de 2030 sí o sí, aunque más caro»
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- La casa de Gran Canaria que recuerda a la de Heidi: una vivienda rural entre piedra y naturaleza por 500 euros al mes