El Cabildo de Gran Canaria volverá a licitar en agosto la reforma del estadio para el Mundial de 2030 con un presupuesto ajustado al precio de mercado

El Cabildo de Gran Canaria volverá a sacar a licitación las obras de reforma del estadio para el Mundial de 2030 la primera quincena de agosto, con un presupuesto actualizado y ajustado a los precios del mercado. Esta afirmación por parte de la Corporación llega después de que el primer concurso quedara desierto por la falta de ofertas, pues las constructoras rechazaron concurrir al procedimiento al considerar que los 174 millones de euros previstos inicialmente estaban cerca de un 40% por debajo del coste real de mercado. Y es que las empresas del sector sitúan el precio de los trabajos en torno a los 250 millones de euros. El consejero de Deportes del Gobierno insular, Aridany Romero, confirmó este miércoles en una rueda de prensa que el Instituto Insular de Deportes ya trabaja en la elaboración de la nueva licitación, tras no alcanzarse finalmente un acuerdo con las constructoras a través del procedimiento negociado abierto por la Corporación.

“El proceso del negociado sin publicidad se agotó sin ninguna empresa interesada”, explicó este miércoles en rueda de prensa el consejero de Deportes, Aridany Romero, quien confirmó que el Instituto Insular de Deportes está volcado en que esa licitación llegue cuanto antes. La intención del Cabildo es relanzar el proyecto con unas condiciones adaptadas a la realidad económica actual y con garantías para cumplir los plazos del Mundial de 2030.

Las constructoras, tal y como ya habían advertido desde el inicio del proceso, rechazaron acudir a la vía negociada al entender que no permitía modificar las condiciones esenciales del contrato. De esta forma, se mantenían los 174 millones de euros de presupuesto inicial, una cifra que el sector considera muy por debajo del coste real de la actuación, además de unos plazos de ejecución extremadamente ajustados y una penalización que podía alcanzar el 50% del importe total de la obra en caso de incumplimiento.

Futuro Estadio de Gran Canaria. / LP/DLP

Plazos asumibles

No obstante, aunque la nueva licitación supondrá acumular cierto retraso respecto al calendario inicial y podría implicar perder hasta un mes sobre la fecha prevista de inicio de los trabajos, el consejero de Deportes aseguró que los plazos siguen siendo asumibles y que el estadio llegará a tiempo para el Mundial de 2030. Aridany Romero explicó que la FIFA mantiene un seguimiento continuo de cada una de las sedes y que los requisitos se irán analizando de forma individual en cada estadio. “La FIFA nos ha trasladado en Dallas que iremos hablando de cada sede y de cada estadio en cada momento”, señaló.

En este sentido el consejero puso como ejemplo la reciente final disputada en el estadio de Nueva Jersey, en Nueva York, una instalación que no cuenta con cubierta, para destacar que algunos de los criterios exigidos para 2030 todavía están en evolución. “La final del pasado domingo se jugó en un estadio que no está techado, y para el Mundial de 2030 es un indicador que se debe cumplir”, apuntó.

Habrá ampliación.