El cielo de Gran Canaria se llenará de drones: Gáldar prepara un espectáculo único con 14 figuras sobre su casco histórico

Cientos de drones iluminarán el casco histórico del municipio este viernes 24 de julio a partir de las 22:00 horas con un espectáculo aéreo que combinará tecnología, tradición y una puesta en escena diseñada especialmente para las Fiestas Mayores de Santiago.

La cita, que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del programa festivo, contará con una coreografía formada por 14 figuras creadas para esta edición e inspiradas en el espíritu de las fiestas de la ciudad.

El espectáculo estará a cargo de UMILES, una de las compañías referentes en Europa en este tipo de exhibiciones, que regresará a Gáldar por quinto año consecutivo para llenar el cielo del municipio de luces y formas.

Cientos de drones dibujarán figuras sobre el casco histórico de Gáldar

La propuesta busca transformar el cielo galdense en una gran pantalla en movimiento. Los drones realizarán diferentes composiciones luminosas durante una exhibición que pretende sorprender tanto a quienes ya han disfrutado de anteriores ediciones como a quienes se acerquen por primera vez.

Desde la organización destacan que el espectáculo de este año será completamente renovado y estará adaptado a la identidad de las Fiestas Mayores de Santiago, con imágenes creadas específicamente para la ocasión.

La actuación comenzará a las 22:00 horas y tendrá como escenario el casco histórico del municipio, uno de los espacios más emblemáticos de Gáldar.

Una alternativa a los tradicionales fuegos artificiales

Los espectáculos de drones se han convertido en los últimos años en una alternativa a los tradicionales fuegos artificiales gracias a sus posibilidades visuales y a su menor impacto ambiental.

A diferencia de los fuegos artificiales convencionales, estas exhibiciones no generan residuos ni explosiones, además de reducir el ruido, un aspecto que facilita que puedan disfrutarlas colectivos especialmente sensibles como personas mayores, niños pequeños, mascotas o personas con trastorno del espectro autista (TEA).

En este sentido, el Ayuntamiento de Gáldar apuesta por mantener una experiencia visual llamativa dentro de sus fiestas, incorporando nuevas tecnologías sin renunciar a la tradición.

Gáldar repite por quinto año un espectáculo que ya es una cita fija

La relación entre Gáldar y los espectáculos de drones comenzó en 2019 y, desde entonces, se ha consolidado como una de las citas destacadas de las Fiestas Mayores de Santiago.

La compañía encargada del montaje ha realizado más de 500 espectáculos en distintos países y ha participado en eventos de gran repercusión nacional e internacional, aunque destaca la continuidad alcanzada en el municipio grancanario, donde esta será su quinta actuación consecutiva.

El próximo viernes, vecinos y visitantes podrán volver a mirar al cielo de Gáldar para disfrutar de un espectáculo en el que la tecnología volverá a ser protagonista durante las fiestas más importantes del municipio.