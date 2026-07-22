El cierre de la GC-331 en Arucas obliga a desviar el tráfico entre Bañaderos y Cambalud

La carretera GC-331, en el municipio de Arucas, permanecerá cerrada a la circulación en ambos sentidos a partir del lunes 27 de julio debido a los trabajos que ejecutará el Cabildo de Gran Canaria en la zona. El corte afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1+600 y 1+900, situado entre Bañaderos y Cambalud, por El Trapiche.

El Ayuntamiento de Arucas ha trasladado a la ciudadanía la comunicación de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, en la que se informa de esta restricción temporal mientras se desarrollen las actuaciones previstas.

Desvíos alternativos por GC-330 y GC-300

Durante el periodo de cierre, los vehículos deberán utilizar itinerarios alternativos para conectar con las zonas afectadas. Según la información facilitada, el desvío se realizará a través de las carreteras GC-330 y GC-300, en dirección a Bañaderos o Cambalud, con paso por Arucas.

El corte permanecerá activo hasta la finalización de los trabajos en la vía, por lo que las administraciones recomiendan a los conductores tener en cuenta la modificación del recorrido habitual y planificar sus desplazamientos con antelación.

La actuación forma parte de las obras desarrolladas por el Cabildo de Gran Canaria en la red viaria insular y afectará temporalmente a la circulación en este tramo de la GC-331.