Fernando Medina, coordinador de Culture & Business Pride en Las Palmas de Gran Canaria: “La diversidad es vida, alegría y nunca nos enfrenta”

Culture & Business Pride afronta en 2026 su segunda edición en Gran Canaria después de haber consolidado durante años su presencia en Tenerife. Para su coordinador general, Fernando Medina, el traslado del evento a la isla responde a una necesidad clara: poner en valor la diversidad y la interculturalidad a través de la cultura.

“Vi la relevancia y la importancia de exponer y dar visibilidad a la diversidad y a la pluralidad de la sociedad tal cual es”, explica Medina, que recuerda que Canarias cuenta con una trayectoria reconocida en este ámbito tanto a nivel nacional como internacional.

Tras participar en anteriores ediciones del festival, Medina apostó hace dos años por trasladar Culture & Business a Gran Canaria, convencido del potencial de la isla para acoger una propuesta que va más allá de la celebración festiva. “Entré como coordinador institucional y este año hacemos la segunda edición en Gran Canaria”, señala.

Spencer Tunick y una performance histórica para abrir el festival

La edición de 2026 arrancará el 26 de julio con una de sus grandes apuestas: la intervención del prestigioso artista contemporáneo Spencer Tunick, conocido mundialmente por sus instalaciones con cuerpos humanos convertidos en grandes composiciones artísticas.

Medina explica que la acción será “la mayor acción de turismo LGTBI” realizada hasta ahora y que transformará a los participantes en un lienzo humano con los colores de la bandera arcoíris.

“Va a ser una performance cromática realizada con personas humanas que serán pintadas con los colores de la bandera LGTBI. Va a ser una acción internacional de primer orden”, afirma.

Tras esta inauguración, Culture & Business Pride continuará con una semana de conferencias con invitados nacionales e internacionales, antes de culminar el 1 de agosto con el concierto internacional de derechos humanos e igualitarios en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo.

“No es solo fiesta: es cultura, pensamiento y derechos humanos”

Una de las principales diferencias de Culture & Business Pride respecto a otros eventos vinculados al orgullo es su apuesta por el contenido cultural y reflexivo. Medina insiste en que el festival no renuncia a la celebración, pero busca ampliar la mirada.

“Es un Pride desde el punto de vista cultural”, explica. “Los orgullos son una referencia internacional y sirven para reivindicar, poner en valor argumentos, dar visibilidad a la diversidad y a la pluralidad”.

El coordinador general defiende que la cultura es una herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. “La diversidad enriquece a la sociedad y nos ayuda a vivir en plenitud. Los destinos que son diversos son ricos”, afirma.

Para Medina, Canarias parte de una posición privilegiada en esta materia: “España y Canarias somos referencias mundiales en eso y en eso nos estamos enfocando, en dar normalidad y visibilidad a una realidad que existe”.

El respaldo institucional confirma el crecimiento del proyecto

La organización asegura haber encontrado una respuesta positiva por parte de instituciones y entidades privadas. Medina reconoce que ha realizado un amplio recorrido para trasladar la importancia de un modelo de orgullo basado en la cultura y no únicamente en la celebración.

“Ha habido una gran receptividad”, asegura. Entre los apoyos destaca al Cabildo de Gran Canaria, a través de la programación de la isla, además de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria y otras entidades vinculadas al ámbito cultural.

“Estamos contentos con todos los feedback que estamos recibiendo a nivel local, nacional e internacional”, señala.

Para Medina, Culture & Business Pride representa una oportunidad para proyectar la imagen de Canarias al exterior. “Esto es cultura, es turismo, es diversidad, pluralidad, creatividad y orgullo. Somos todo eso”, resume.

El sueño de seguir creciendo y traer nuevos nombres internacionales

Aunque la edición de 2026 ya cuenta con una programación ambiciosa, Medina mira al futuro con la intención de mantener el nivel alcanzado y continuar aumentando la dimensión del festival.

“Este año hemos puesto el listón muy alto”, reconoce. La organización ya trabaja en futuras ediciones y asegura tener nombres importantes sobre la mesa, aunque todavía no puede desvelar detalles.

“El primer sueño es continuar con el festival, al menos con la calidad y la relevancia que tiene este”, afirma. “Hay nombres importantes en cartera, pero todo se andará”.

“Desde Canarias lanzamos al mundo un mensaje de diversidad”

En el plano más personal, Fernando Medina resume el espíritu del proyecto en un mensaje global de convivencia y respeto.

“Desde Gran Canaria, desde Las Palmas de Gran Canaria y desde Canarias lanzamos al mundo una acción global”, explica en referencia a la performance de Spencer Tunick.

Su reivindicación final es clara: “La diversidad es vida, es alegría y nos enriquece. Nunca nos enfrenta”.

Para el coordinador general de Culture & Business Pride, la isla tiene la oportunidad de convertirse una vez más en escenario de un mensaje universal: que la cultura y la diversidad son una de las mayores riquezas de una sociedad.