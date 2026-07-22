Ingenio se convierte en un escaparate mundial del folclore con la 31ª edición de su Festival Internacional

La Villa de Ingenio volverá a convertirse este verano en un punto de encuentro entre culturas con la celebración de la XXXI edición del Festival Internacional de Folklore Villa de Ingenio “Muestra Solidaria de los Pueblos”, una cita que llevará al municipio grancanario las tradiciones de diferentes partes del mundo entre el 8 y el 28 de julio de 2026. El evento, reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Canarias, apuesta un año más por el intercambio cultural como herramienta de convivencia, respeto y unión entre pueblos.

La programación reunirá a representantes de Taiwán, Costa de Marfil, Grecia, Armenia, Bulgaria, Puerto Rico, España (Ronda, Málaga) y Canarias, que compartirán escenario con las agrupaciones locales en un amplio programa de actividades que incluye actuaciones, pasacalles, exposiciones, talleres, encuentros etnográficos y propuestas gastronómicas.

Un festival que va más allá de la música y la danza

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín Herrera, destaca que esta nueva edición convierte al municipio en “un espacio de encuentro donde la música, la danza y las tradiciones nos acercan a diferentes culturas del mundo”. En su presentación, subraya que el festival “es mucho más que una muestra de folklore”, al representar un símbolo de paz, armonía y entendimiento entre pueblos.

El director del festival, David Castellano González, incide en que la cita se ha consolidado durante más de tres décadas como un lugar donde la cultura popular se mantiene viva y sirve para preservar la memoria colectiva. Según explica, Ingenio se transforma cada año en “un gran pebetero multicultural” donde las tradiciones de diferentes países encuentran un espacio común.

La programación arrancará con actividades previas como la exposición “Trajes del festival”, que podrá visitarse en comercios del municipio, y la inauguración del espacio “El rincón de los oficios: la carpintería tradicional”. Además, entre el 13 y el 26 de julio se desarrollará el XIII Campus de Etnografía y Folklore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con conferencias, mesas redondas, presentaciones académicas y actuaciones musicales.

Tradiciones de cinco continentes en Ingenio

Entre las agrupaciones internacionales participantes destaca el Kuo-Shin Chuang Pangcah Dance Theatre de Taiwán, especializado en la danza y la cultura musical aborigen del pueblo Amis; la Asociación Cultural de Tradición Griega Alonaki, con más de 700 miembros y 41 grupos de danza; o el conjunto búlgaro Razvitie, fundado en 1959 y reconocido por su labor de preservación del folclore de su país.

También estará presente la compañía marfileña Mien-Moh, que mostrará danzas vinculadas al patrimonio cultural inmaterial de Costa de Marfil, incluyendo expresiones reconocidas por la Unesco como la música del balafón y la máscara Zaouli. Desde Puerto Rico llegará la Compañía Folklórica Nacional Gíbaro, con más de cinco décadas de trayectoria y presencia en festivales internacionales de más de 40 países.

El cartel internacional se completa con la compañía armenia Husher, que acumula más de 200 participaciones en festivales nacionales e internacionales, y con la representación española de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ronda, referente en la conservación del folclore andaluz desde 1949.

Pasacalles, gastronomía y actividades para todos los públicos

El festival tendrá uno de sus momentos destacados el 22 de julio, con la recepción oficial de las embajadas culturales por parte de la alcaldesa, una visita guiada por Ingenio y un gran pasacalles desde La Cantonera hasta la plaza de La Candelaria. Al día siguiente, Carrizal acogerá otro desfile con los grupos participantes y una actuación en la carpa del Parque del Buen Suceso.

La programación incluye además el V Festival Infantil de las Tradiciones, talleres de juegos autóctonos, exhibiciones deportivas tradicionales, el encuentro “Ven a bailar con los grupos del festival”, y las populares Comidas Interculturales, donde vecinos y participantes compartirán recetas y sabores de diferentes culturas.

La clausura llegará el 25 de julio en el Parque Néstor Álamo con el Museo Vivo y el cierre oficial del festival, que concluirá con la interpretación del himno “Cantar a la vida”, compuesto por Armando Hernández Matos.

Con más de treinta años de historia, el Festival Internacional de Folklore Villa de Ingenio vuelve a reivindicar la tradición como un lenguaje universal capaz de conectar pueblos y generaciones, situando al municipio grancanario como uno de los grandes referentes del folclore internacional.