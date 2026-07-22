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Ingenio da la bienvenida a seis países en el Festival Internacional de Folclore

La alcaldesa destacó que el festival va mucho más allá de la música, pues ‘su verdadera magia está en compartir’

Ingenio da la bienvenida a seis países en el Festival Internacional de Folclore

Ingenio da la bienvenida a seis países en el Festival Internacional de Folclore

La Provincia

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Ingenio recibió esta mañana a miembros de distintas agrupaciones folclóricas de Taiwán, Grecia, Bulgaria, Costa de Marfil, Puerto Rico y Armenia, que participan en la 31º edición del Festival Internacional de Folclore de Ingenio ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’, organizado por la Asociación Cultural Coros y Danzas.

La alcaldesa del municipio, Vanesa Martín, recibió en el Salón de Plenos del ayuntamiento a los miembros de los grupos Kuo-Shin Chuang Pangcah Dance Theatre (Taiwán), la Asociación Cultural de la Tradición Griega Alonaki (Grecia), la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ronda, el Conjunto Folclórico Razvitie (Bulgaria), la Compañía de Danza Mien Moh (Costa de Marfil), la Compañía Folclórica Nacional Gíbaro (Puerto Rico) y la Compañía de Danza Folclórica Husher (Armenia), a quienes deseó una feliz estancia en Ingenio y entregó unos presentes como muestra de agradecimiento por su participación en el festival, un gesto con el que quiso poner en valor el arraigo del municipio a la artesanía.

La alcaldesa destacó que el festival va mucho más allá de la música, pues “su verdadera magia está en compartir”. Recordó que todos los seres humanos, en cualquier rincón del mundo, son iguales, y señaló que de este festival se debe aprender a no repetir los errores que aún se siguen cometiendo, pues las guerras siguen produciéndose y “destruyen no solo vidas, sino también culturas”. Martín invitó a todos los miembros de los grupos a llevarse consigo un “cachito mágico” de la cultura de Ingenio y a disfrutar de su viaje.

Por su parte, David Castellano, presidente de Coros y Danzas de Ingenio y director del festival, destacó que la cultura es capaz de derribar barreras y subrayó que el folclore es una herramienta viva para mejorar el mundo. Castellano señaló que el folclore forma parte del legado de las antiguas generaciones, pero que no es pasado, sino presente.

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Tras el acto, los grupos participaron en una visita guiada por las calles del casco de Ingenio.

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