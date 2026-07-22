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Agüimes

Juan Acosta seguirá al frente de Ecoaga tras ser reelegido presidente

La organización mantiene el equipo responsable de la gestión del polígono industrial de Arinaga durante los últimos 26 años con el objetivo de continuar sus proyectos de modernización

Juan Acosta con los miembros de la junta directiva de Ecoaga tras su reelección como presidente.

Juan Acosta con los miembros de la junta directiva de Ecoaga tras su reelección como presidente. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

La Asamblea General de la Entidad de Conservación de la Zona Industrial de Arinaga (Ecoaga) ha renovado la confianza en Juan Acosta González para continuar como presidente de la organización, tras la reunión celebrada este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüimes. El encuentro sirvió también para elegir a la nueva Junta Directiva que dirigirá la entidad durante los próximos años. La continuidad de Acosta permitirá mantener la línea de trabajo desarrollada por Ecoaga en la gestión del mayor polígono industrial de Canarias, una labor que la entidad ha desarrollado durante los últimos 26 años. Entre los objetivos de la nueva etapa figuran la mejora de las infraestructuras, el refuerzo de la seguridad, el impulso de medidas de sostenibilidad y la prestación de servicios destinados a las empresas ubicadas en la zona.

Nueva composición de la Junta Directiva

La nueva Junta Directiva estará presidida por Juan Acosta González, con Miguel Navarro Estupiñán como vicepresidente; Francisco Ortega Pérez como secretario; Francisco Falcón Lozano como tesorero; y Francisco Santana Santana y Alexis Bordón Medina como vocales. Además, y conforme a los Estatutos de la Entidad de Conservación, formarán parte de la Junta de Gobierno los representantes designados por el Ayuntamiento de Agüimes, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Asociación Mixta de Compensación y la Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (AENAGA).

Balance de gestión y próximos proyectos

Durante la Asamblea General también se presentó el balance correspondiente al último ejercicio, en el que se detallaron las actuaciones desarrolladas por la entidad y las líneas estratégicas previstas para los próximos años. Entre las prioridades planteadas se encuentra el fortalecimiento de la competitividad de la Zona Industrial de Arinaga, junto con iniciativas orientadas a su modernización y a mejorar las condiciones de actividad de las empresas que forman parte del área industrial.

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Tras su reelección, Juan Acosta González agradeció el respaldo recibido por la Asamblea y señaló que la nueva Junta Directiva continuará trabajando en los proyectos ya iniciados y en nuevas actuaciones vinculadas a la modernización del polígono, mediante un modelo de gestión basado en la colaboración y la eficiencia.

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