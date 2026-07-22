𝗟𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗲𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻 «𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗼: 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼»

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vega de San Mateo, dirigida por el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Déniz, pone en marcha el proyecto «San Mateo: Cultura Barrio a Barrio», una iniciativa impulsada en colaboración con la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria que llevará, durante la segunda mitad del año, una programación cultural innovadora a diferentes barrios y enclaves emblemáticos del municipio.

El objetivo de este programa es descentralizar la oferta cultural y acercarla a los distintos núcleos poblacionales, utilizando el patrimonio histórico, natural y etnográfico de Vega de San Mateo como escenario para propuestas escénicas, musicales y de recuperación de la memoria colectiva.

𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼𝘀

Entre las principales propuestas destaca la representación teatral itinerante «El crimen de Las Lagunetas», que recorrerá las calles de este barrio recreando uno de los sucesos que marcó profundamente su historia durante la primera mitad del siglo XX.

En Utiaca se representará la obra «Entre las aguas de Utiaca», un espectáculo que pondrá en valor la memoria vecinal, la historia del Barranco de la Mina y la importancia de sus históricos lavaderos como lugar de convivencia, encuentro y desarrollo social del barrio.

𝗠𝘂́𝘀𝗶𝗰𝗮, 𝘃𝗶𝗻𝗼 𝘆 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗲𝘁𝗮𝘀

La programación también incorpora «Boleros entre Parrales», un concierto de música lírica y boleros que se celebrará entre los viñedos de Camaretas, en las Bodegas Frontón de Oro. La iniciativa combinará la interpretación musical con el maridaje de vinos vegueros, el paisaje agrícola y el patrimonio vitivinícola del municipio, ofreciendo una experiencia cultural singular.

𝗔𝗿𝗶𝗻̃𝗲𝘇 𝗽𝗼𝗻𝗱𝗿𝗮́ 𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝗷𝗲 𝘀𝗶𝗹𝗯𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮

El barrio de Ariñez acogerá un encuentro dedicado a la recuperación y difusión del lenguaje silbado de Gran Canaria, recordando que este enclave conserva referencias históricas e investigaciones que acreditan el uso tradicional de este singular sistema de comunicación en esta zona de la isla.

𝗟𝗮 𝗺𝘂́𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗵𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝗷𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮

El programa contempla además la celebración, por primera vez, de dos conciertos conmemorativos dedicados a todos los difuntos de Vega de San Mateo, que tendrán lugar durante la semana del Día de los Difuntos en el Cementerio del Casco y en el Cementerio Nuestra Señora de Fátima.

Estos conciertos han sido concebidos como un homenaje respetuoso y emotivo a todos los vecinos y vecinas fallecidos del municipio, uniendo música, memoria y recuerdo en dos espacios cargados de simbolismo para la historia colectiva de San Mateo.

𝗨𝗻𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲

El concejal de Cultura, José Déniz, subraya que este proyecto "supone una apuesta decidida por seguir acercando la cultura a todos los rincones del municipio, dando continuidad al trabajo iniciado desde el comienzo del mandato junto a la Concejalía de Fiestas, llevando actuaciones folclóricas, espectáculos especiales y actividades navideñas a los barrios. Ahora damos un paso más para que la cultura esté presente durante todo el año, con una programación que irá rotando y llegando a distintos barrios en cada edición".

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«San Mateo: Cultura Barrio a Barrio» nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como un proyecto cultural estable que contribuya a preservar la historia, reforzar la identidad de los barrios y acercar la cultura a la ciudadanía allí donde se encuentra, convirtiendo cada rincón del municipio en un escenario vivo para el encuentro entre patrimonio, arte y vecinos.