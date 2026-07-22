Luz verde a la construcción de un plató de cine en El Goro

El Ayuntamiento de Telde autoriza este jueves la creación de un nuevo plató de cine y oficinas de producción audiovisual en una nave industrial situada en la calle Josefina Mayor, en el polígono de El Goro. La actuación, promovida por una empresa privada, supondrá una inversión de 1.042.629 euros para adaptar el inmueble a su nuevo uso. La Junta de Gobierno Local aprobará la concesión de la licencia de obra mayor que permitirá transformar la nave en unas instalaciones destinadas a producciones cinematográficas y audiovisuales. El proyecto contempla un amplio espacio de rodaje junto a áreas técnicas y administrativas vinculadas a la actividad de la empresa promotora, según informó el Consistorio en una nota.

Las obras deben comenzar en un plazo de dos años y finalizar periodo de cuatro, según la planificación prevista

La intervención incluye la adecuación interior del edificio y la adaptación completa de sus espacios para cumplir con los requisitos del nuevo uso, manteniendo los parámetros urbanísticos establecidos para la zona industrial y comercial de El Goro. El inmueble cuenta con dos plantas y dispone de los servicios urbanísticos necesarios para su funcionamiento, entre ellos abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico, alumbrado público, acceso rodado y aceras. Según la planificación prevista, las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de dos años y finalizar en un periodo de cuatro años, conforme a la normativa urbanística de Canarias.

Imagen de la calle Josefina Mayor en El Goro, Telde. / LP/DLP

Un proyecto vinculado al crecimiento del sector audiovisual

La nueva infraestructura se incorpora a la estrategia de diversificación económica del municipio y al crecimiento de la actividad audiovisual en Canarias, un sector que en los últimos años ha incrementado su presencia en las islas por sus incentivos fiscales, sus condiciones climáticas y la disponibilidad de espacios para rodajes. El nuevo plató permitirá acoger proyectos cinematográficos y publicitarios, además de generar actividad para empresas relacionadas con la logística, el transporte, la hostelería, el comercio, la construcción, el alquiler de equipos técnicos y otros servicios profesionales especializados. La ubicación en el polígono industrial de El Goro refuerza el papel de esta zona empresarial como uno de los espacios estratégicos para la implantación de nuevas actividades económicas en el municipio.

El Ayuntamiento destaca la llegada de inversión privada

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señaló que la autorización de nuevas licencias supone una oportunidad para impulsar la actividad económica, el empleo y la llegada de inversiones al municipio. Peña afirmó que la implantación de un nuevo plató audiovisual refleja la capacidad de Telde para atraer proyectos vinculados a sectores emergentes, apoyándose en su ubicación, sus comunicaciones y su tejido empresarial.

El regidor añadió que la industria audiovisual puede contribuir a ampliar la actividad económica local, ya que cada producción genera movimiento en diferentes sectores y proyecta la imagen de la ciudad fuera de Canarias. Asimismo, destacó el objetivo municipal de agilizar los procedimientos administrativos dentro del marco legal para facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales. La futura puesta en marcha de estas instalaciones se suma a las iniciativas destinadas a atraer inversiones productivas y consolidar nuevas actividades económicas en Telde y en el conjunto de Gran Canaria.