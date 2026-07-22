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Valleseco

El Mercado Ecológico de Valleseco estrena mobiliario y un jardín vertical

El inmueble cuenta con nuevas sillas, mesas y señalización para productores y visitantes

Imagen del Mercado Ecológico de Valleseco tras la renovación.

Imagen del Mercado Ecológico de Valleseco tras la renovación. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Valleseco ha completado la modernización del Mercado Ecológico del municipio mediante la instalación de nuevo mobiliario y un jardín vertical. La actuación ha sido financiada con una subvención de 8.000 euros del Gobierno de Canarias y una aportación municipal de 2.000 euros. El proyecto ha permitido mejorar la imagen y funcionalidad de este espacio dedicado a la promoción de productos locales. Los trabajos han incluido la sustitución de los muebles, que presentaban deterioro por el paso del tiempo y la incorporación de nuevos elementos de señalización destinados a facilitar el uso del recinto.

Mejoras realizadas

Entre las mejoras realizadas destaca la instalación de un jardín vertical de 2,24 por 2,35 metros, con logotipo corpóreo en madera e iluminación integrada. Además, el mercado incorpora ahora cuatro mesas altas, doce butacas, siete mesas bajas, cinco mesas auxiliares de 70 por 70 centímetros y 48 sillas, con el objetivo de ofrecer un entorno más funcional para productores, consumidores y visitantes. La intervención también ha contemplado la renovación de la cartelería y la señalización del recinto, junto con mejoras en la decoración interior para actualizar la imagen del mercado.

Imagen del nuevo mobiliario del Mercado Ecológico de Valleseco.

Imagen del nuevo mobiliario del Mercado Ecológico de Valleseco. / LP/DLP

Instalaciones "más modernas, cómodas y atractivas"

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, señaló que la actuación permite mejorar un espacio vinculado a la promoción de los productos de kilómetro cero y de la agricultura ecológica del municipio. Según indicó, la renovación facilita disponer de unas instalaciones "más modernas, cómodas y atractivas" para las personas que acuden al mercado. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valleseco refuerza las condiciones del Mercado Ecológico como espacio de apoyo al comercio rural y a la actividad agroalimentaria local, dentro de las iniciativas municipales orientadas a la mejora de sus instalaciones y servicios.

Noticias relacionadas y más

La actuación se enmarca en la convocatoria de Subvenciones a proyectos de mejora de los mercados tradicionales de Canarias y otras actuaciones de apoyo al comercio rural, impulsada por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. La línea de ayudas del Gobierno de Canarias tiene como finalidad mejorar la competitividad de los productos producidos y transformados en las islas mediante actuaciones destinadas a la modernización, promoción y dinamización de los mercados tradicionales.

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