El Mercado Ecológico de Valleseco estrena mobiliario y un jardín vertical

El Ayuntamiento de Valleseco ha completado la modernización del Mercado Ecológico del municipio mediante la instalación de nuevo mobiliario y un jardín vertical. La actuación ha sido financiada con una subvención de 8.000 euros del Gobierno de Canarias y una aportación municipal de 2.000 euros. El proyecto ha permitido mejorar la imagen y funcionalidad de este espacio dedicado a la promoción de productos locales. Los trabajos han incluido la sustitución de los muebles, que presentaban deterioro por el paso del tiempo y la incorporación de nuevos elementos de señalización destinados a facilitar el uso del recinto.

Mejoras realizadas

Entre las mejoras realizadas destaca la instalación de un jardín vertical de 2,24 por 2,35 metros, con logotipo corpóreo en madera e iluminación integrada. Además, el mercado incorpora ahora cuatro mesas altas, doce butacas, siete mesas bajas, cinco mesas auxiliares de 70 por 70 centímetros y 48 sillas, con el objetivo de ofrecer un entorno más funcional para productores, consumidores y visitantes. La intervención también ha contemplado la renovación de la cartelería y la señalización del recinto, junto con mejoras en la decoración interior para actualizar la imagen del mercado.

Imagen del nuevo mobiliario del Mercado Ecológico de Valleseco. / LP/DLP

Instalaciones "más modernas, cómodas y atractivas"

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, señaló que la actuación permite mejorar un espacio vinculado a la promoción de los productos de kilómetro cero y de la agricultura ecológica del municipio. Según indicó, la renovación facilita disponer de unas instalaciones "más modernas, cómodas y atractivas" para las personas que acuden al mercado. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valleseco refuerza las condiciones del Mercado Ecológico como espacio de apoyo al comercio rural y a la actividad agroalimentaria local, dentro de las iniciativas municipales orientadas a la mejora de sus instalaciones y servicios.

La actuación se enmarca en la convocatoria de Subvenciones a proyectos de mejora de los mercados tradicionales de Canarias y otras actuaciones de apoyo al comercio rural, impulsada por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. La línea de ayudas del Gobierno de Canarias tiene como finalidad mejorar la competitividad de los productos producidos y transformados en las islas mediante actuaciones destinadas a la modernización, promoción y dinamización de los mercados tradicionales.