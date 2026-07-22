Mogán pone en marcha un nuevo PFAE de jardinería y agricultura con 12 participantes

Mogán ha puesto en marcha un nuevo Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) centrado en la jardinería y la agricultura. La iniciativa, denominada Mogán Agrojardín, cuenta con la participación de 12 vecinos y vecinas del municipio y tendrá una duración de 11 meses, periodo durante el que el alumnado recibirá formación teórica y práctica para obtener certificados de profesionalidad de nivel 1. El proyecto está cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán, que ha recibido una aportación de 369.701 euros para su desarrollo, a la que se suma una contribución municipal de 11.000 euros destinada a gastos corrientes. Una de las principales novedades del programa es la incorporación de la formación en agricultura, que permitirá al alumnado trabajar en la creación de un huerto urbano como parte de la vertiente práctica del proyecto.

Un programa orientado a la capacitación profesional

El PFAE Mogán Agrojardín está orientado al área profesional agraria e incluye la preparación para obtener los certificados de profesionalidad de nivel 1 de “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes” y “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería”. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mogán amplía su oferta de formación para el empleo vinculada al sector agrario, combinando aprendizaje profesional y prácticas orientadas a facilitar la adquisición de nuevas competencias laborales.

Alumnado de perfiles diversos

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a representantes del Gobierno local, mantuvo un encuentro con el alumnado y el equipo docente en el Centro de Formación Municipal de Playa de Mogán para conocer las primeras impresiones tras el inicio de la actividad, que comenzó el pasado 1 de junio. Durante la visita, la concejala sustituta en Formación y Empleo, Grimanesa Artiles, señaló que los participantes han trasladado su satisfacción con el desarrollo del programa y su intención de incorporarse al mercado laboral una vez finalizada la formación.

La directora del PFAE, María Esther Sánchez, explicó que esta nueva especialidad ha generado interés entre los participantes y destacó la diversidad generacional del grupo, formado por personas con distintos perfiles y edades.