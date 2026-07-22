La patronal de la construcción confía en que la reforma del Estadio de Gran Canaria finalice para el Mundial de 2030

La presidenta de la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, ha mostrado su confianza en que la reforma integral del Estadio de Gran Canaria podrá estar terminada a tiempo para el Mundial de fútbol de 2030, una vez que el Cabildo publique la nueva licitación. "Nosotros estamos convencidos" de la "capacidad" técnica y organizativa de las empresas para ejecutar la obra dentro del calendario previsto, aseguró Gil.

Tras mantener una reunión con el presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez,,el portavoz del Grupo Popular en el Cabildo, Miguel Jorge, Gil y la secretaria Insular, Mónica Nuez, insistió en que el procedimiento negociado sin publicidad, inicialmente planteado por el Cabildo como alternativa, "era imposible" desde el principio y también lo es ahora. "Nosotros esperamos que esa obra salga con un nuevo concurso, que salga con los precios de mercado y que se tenga en cuenta que cuando salga la licitación los precios sean los de ese momento y no otros", afirmó.

La presidenta de la patronal defendió que la prioridad pasa ahora por acelerar al máximo la tramitación administrativa. "En este momento lo que hay que hacer es no hacer sangre. Todo lo contrario. Hay que apoyar y confiar en que esta obra salga adelante", señaló. En este sentido, Gil calificó la reforma como un proyecto "emblemático", de gran relevancia para la isla y atractivo desde el punto de vista presupuestario, aunque advirtió de que también presenta una elevada complejidad técnica y financiera.

Recreación de un partido de fútbol de un mundial en el Estadio de Gran Canaria. / LP/DLP.

En principio, la actuación deberá ejecutarse mientras el recinto continúa acogiendo la actividad deportiva de la UD Las Palmas, lo que obligará a compatibilizar los trabajos con los partidos oficiales y el uso habitual de las instalaciones. A ello se suma la logística necesaria para el montaje de las nuevas estructuras metálicas, la coordinación simultánea de distintos equipos de trabajo y la larga duración prevista para las obras. "Va a haber una apuesta no solo por parte del Cabildo, sino también por parte de las empresas que tengan la valentía de acometerla", manifestó.

Apoyo del Partido Popular

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, expresó el respaldo de su formación a la remodelación del estadio al considerarla una infraestructura "vital" para la isla y para la candidatura de Gran Canaria como sede del Mundial de 2030.

En este sentido, Sánchez expreso su deseo de que la refoma pueda salir adelante "en el menor tiempo posible", al tiempo que pidió al grupo de gobierno claridad y transparencia en la información que traslade sobre el proceso para agilizar la ejecución de una actuación que calificó de prioritaria. "Ya habrá tiempo de analizar lo que se haya podido hacer mal durante el proceso, pero ahora toca remar todos en la misma dirección para que esta infraestructura sea una realidad y Gran Canaria cuente con una de las mejores sedes del Mundial de 2030", subrayó.

En la misma línea se pronunció el portavoz popular en el Cabildo, Miguel Jorge, quien afirmó que, pese a los problemas registrados durante la primera licitación, está convencido de que la reforma volverá a salir a concurso y se ejecutará dentro de los plazos previstos. "Tenemos muy claro que esa obra va a salir de nuevo a concurso, que va a salir a tiempo y que ese estadio se va a terminar", afirmó.