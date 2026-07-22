Un fin de semana para divertirse en Gran Canaria: todos los planes municipio a municipio

Gran Canaria vuelve a llenarse de planes este fin de semana. Las fiestas patronales serán las grandes protagonistas de la programación, con celebraciones que llevarán música, tradición y ambiente festivo a distintos rincones de la Isla, aunque también habrá espacio para propuestas familiares, actividades culturales y encuentros gastronómicos.

Desde las Fiestas Mayores de Santiago en Gáldar hasta las celebraciones del Carmen en Mogán y La Isleta, pasando por festivales musicales, jornadas tradicionales y planes para disfrutar en familia, estos son algunos de los eventos destacados para disfrutar de Gran Canaria del viernes 24 al domingo 26 de julio.

Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria concentra buena parte de la actividad de este fin de semana con varias propuestas repartidas por sus barrios. Las Fiestas del Carmen de La Isleta serán una de las grandes citas, con una programación que mezcla música, ocio y tradición.

La celebración arrancará el viernes 24 con la Gala de Elección Drag Queen y una verbena con el Grupo Bomba. El sábado continuará con un pasacalle, actividades infantiles, un concierto de St. Pedro y una verbena con La Mekánica by Tamarindos.

Actos del fin de semana en La Isleta. / LP/DLP

Además, el barrio marinero de San Cristóbal celebrará una jornada festiva con la tradicional verbena de solajero, una paella benéfica y actuaciones de rondalla.

La ciudad también mantiene su programación de cine de verano con el ciclo 'El Cine llega a tu plaza'. El viernes, la Plaza de Canarias acogerá la proyección de Rondallas, mientras que el sábado el Parque del Estadio Insular ofrecerá una doble sesión con Mi vecino Totoro y Moulin Rouge.

Gáldar

Gáldar vivirá uno de los fines de semana más intensos del calendario festivo de Gran Canaria con sus Fiestas Mayores de Santiago 2026. El municipio norteño volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro con una programación que combina actos religiosos, tradiciones y música.

El viernes 24 tendrá lugar la Bajada de la Rama de Santiago, uno de los momentos más esperados de las fiestas, que dará paso a una noche de conciertos en la Plaza de Santiago con Monzón, El Vega Life, un tributo a La Oreja de Van Gogh e Íñigo Quintero. La jornada finalizará con una verbena, un espectáculo audiovisual y fuegos artificiales.

El sábado llegará el día grande con la Diana Floreada, la procesión de Santiago de Los Caballeros y la Gran Batalla de Flores. La programación continuará el domingo con un mercado agrícola, actividades infantiles y los últimos actos festivos.

Cartel programa de fiestas de Gáldar de este fin de semana. / LP/DLP

Mogán

Mogán celebra este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen con una programación pensada para todos los públicos en Playa de Mogán.

La localidad costera ofrecerá desde propuestas familiares hasta actuaciones musicales. El viernes estará protagonizado por una noche de humor, una verbena y una celebración con música de los años ochenta.

El sábado será el turno de los más pequeños con juegos del verano y actividades infantiles, mientras que el domingo llegará una jornada de tardeo con Los Salvapantallas, DJ Pomaster y la Orquesta Armonía Show.

San Bartolomé de Tirajana

El sur de Gran Canaria contará con varias alternativas durante este fin de semana. Holiday World Maspalomas acogerá una nueva edición del 'Jurassic Weekend', una propuesta familiar que permitirá a los visitantes disfrutar de dinosaurios, talleres de fósiles y actividades infantiles.

La programación arrancará el sábado y continuará el domingo desde las 18.30 horas, convirtiéndose en una de las opciones destacadas para acudir con niños.

Además, Tunte celebra sus Fiestas de Santiago con una programación marcada por las tradiciones, los actos religiosos, las verbenas y la celebración de la Fiesta Blanca.

Telde

Telde también contará con varias celebraciones durante estos días. En Lomo Cementerio tendrán lugar las fiestas de Santiago Apóstol, con una programación que arrancará el viernes con actuaciones musicales, verbena y fuegos artificiales.

El sábado será la jornada principal con feria ganadera, arrastre, procesión, una gala Drag Queen y una nueva verbena, mientras que el domingo cerrará las celebraciones con una fiesta blanca del solajero.

Fiestas de Lomo Cementerio 2026. / LP/DLP

En el Valle de los Nueve continuarán las fiestas de Santa Marta y Nuestra Señora del Carmen, con una programación que incluye actuaciones musicales, ofrendas, alfombras de sal, verbenas y una concentración motera.

Teror

Teror apuesta este fin de semana por la música con el Festival Latino Villa de Teror, una cita que reunirá actuaciones y actividades de música latina en la Plaza de Sintes.

La programación arrancará el viernes con actividades desde la mañana y continuará el sábado con una jornada musical que contará con artistas como Tony y Mimy Succar, Tromboranga, academias de baile y sesiones de DJ.

Tejeda

La gastronomía será protagonista en Tejeda con la jornada gastronómica de La Culata. La cita tendrá lugar el sábado 25 de julio y ofrecerá una combinación de productos locales, música y actividades para toda la familia.

Durante la jornada habrá tapas de paella, parque acuático, actuaciones musicales con Son de la Isla, verbena del solajero y fiesta de la espuma.

Programa de la jornada gastronómica de La Culata de Tejeda. / LP/DLP

Santa Brígida

Santa Brígida continúa con sus fiestas patronales con una programación centrada en las tradiciones y la cultura popular.

El sábado 25 tendrá lugar el pregón y la elección de Romera/o Mayor, además de la propuesta 'Canto de Origen' y una noche dedicada a las tradiciones. El domingo será el turno del encuentro folclórico.

Arucas

Bañaderos celebrará este sábado una de sus citas más esperadas dentro de las fiestas de San Pedro Apóstol. La localidad acogerá la tradicional Gira y Quema del Plátano, una jornada festiva que se extenderá desde la tarde hasta la madrugada.

Cartel de la Gira y Quema del Plátano en Bañaderos. / LP/DLP

Santa María de Guía

El municipio norteño mantiene las celebraciones de las Fiestas del Palmital con un programa cargado de actividades tradicionales.

Durante el sábado habrá exposición de productos artesanales, exhibición de lucha canaria y festival folclórico, mientras que el domingo continuarán los actos de cierre de fiestas con actividades populares.

Fiestas de El Palmital 2026. / LP/DLP

Valsequillo

Era de Mota celebrará sus fiestas este fin de semana con una programación marcada por la convivencia vecinal.

El sábado tendrá lugar un asadero popular y una verbena, mientras que el domingo llegará una de las citas tradicionales con la recogida de la papa más grande, 'La Mojá' y una nueva verbena del solajero.

Gran Canaria afronta así un fin de semana con propuestas repartidas por toda la Isla, donde las fiestas populares vuelven a ser el gran reclamo, pero también con alternativas para quienes buscan música, gastronomía, cultura o planes familiares.