Adiós a esperar hasta Navidad: esta pastelería de Gran Canaria prepara roscones de Reyes todo el año
El establecimiento ofrece este tradicional dulce navideño por encargo
El roscón de reyes es uno de los dulces más esperados cuando llega la Navidad, más concretamente es un postre típico de Reyes. Sin embargo, la Pastelería Almíbar, en Arucas, ha decidido romper las reglas y ofrecer a sus clientes el producto durante todos el año.
Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han mostrado la propuesta a sus seguidores y han destacado que los roscones se preparan por encargo. Además de que cuentan con diferentes tamaños y una amplia variedad de rellenos. "Ya no tienes que esperar hasta Navidad para comer Roscones de Reyes", comentan
Diferentes rellenos y tamaños
Uno de los puntos fuertes del establecimiento es que ofrece roscones en diferentes formatos y rellenos. Algo que los clientes valoran, ya que pueden elegir tanto el tamaño como el sabor. Ofrecer roscones:
- Pequeños: 16 euros
- Medianos: 21 euros
- Grandes: 26 euros.
Además, los clientes pueden elegir entre diferentes sabores, entre los que se encuentran:
- Nata
- Crema
- Nata y crema
- Trufa
- Turrón
- Cabello de ángel
- Sin relleno
Un dulce que puedes disfrutar todo el año
Según explican los creadores de contenido, una de las opciones que más les ha sorprendido es la combinación de nata y crema, y también destacan que todos los roscones llegan "superrellenos".
Aunque tradicionalmente el roscón de Reyes está ligado al mes de enero, la pastelería ha querido sorprender a sus clientes y ofrecer el dulce durante más meses para que los amantes de este producto puedan disfrutarlos cuando quieran, siempre por encargo.
Dónde se encuentra
La pastelería está situada en la avenida El Mirón, 26, en Arucas, y cuenta con una valoración de 4,4 estrellas en Google que demuestra la satisfacción de quienes han disfrutado del sus elaboraciones.
Abre de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas, mientras que los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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