La Aemet alerta por altas temperaturas en Canarias hoy jueves: Gran Canaria superará los 34 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves una jornada marcada por el calor, la calima en altura y el viento intenso en Canarias. Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, aunque podrán superar los 34 grados en cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria.

Predominarán los cielos poco nubosos en el archipiélago, salvo en el norte de las islas montañosas, donde se esperan intervalos nubosos. La calima permanecerá principalmente en capas altas y será algo más ligera en La Palma y El Hierro.

El episodio de calor será más significativo en Gran Canaria. Además de superarse probablemente los 34 grados en cumbres y medianías del sur y oeste, también se registrarán valores elevados en zonas bajas del sureste. En Tenerife y La Gomera se esperan temperaturas de entre 30 y 32 grados en las vertientes orientadas al sur, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro podrán alcanzar localmente los 30 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior de Lanzarote, el sur de Jandía y las zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas. En estas áreas serán probables las rachas muy fuertes. En las costas del sur de las islas de mayor relieve predominarán las brisas.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, aumentando a 5 o 6 y ocasionalmente a 7. Habrá marejadilla o marejada, con mar de fondo del nordeste y olas de entre uno y dos metros. En las costas del sur y suroeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3.

LANZAROTE — Calima, calor y viento fuerte en el interior

Intervalos nubosos en el norte durante las primeras horas, con tendencia a cielos poco nubosos a lo largo del día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados, con calima en altura. Las temperaturas registrarán pocos cambios y podrán alcanzar localmente los 30 grados en la mitad sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas interiores del sur, donde serán probables las rachas muy fuertes, especialmente durante la noche.

Temperaturas (°C): Arrecife 22 / 29

FUERTEVENTURA — Hasta 30 grados y rachas muy fuertes

Cielos poco nubosos, salvo por algunos intervalos nubosos nocturnos en el litoral oeste. Se espera calima en altura. Las temperaturas permanecerán sin cambios y alcanzarán los 30 grados en zonas interiores y en el litoral del sureste. Viento moderado del nordeste, fuerte en el litoral oeste y en el sur de Jandía, donde serán probables las rachas muy fuertes.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 21 / 27

GRAN CANARIA — Más de 34 grados en medianías y cumbres

Cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos en el litoral norte y presencia de calima en altura. Las temperaturas cambiarán poco en la mitad norte y subirán ligeramente en las vertientes sur y oeste y en las cumbres. Es probable que se superen los 34 grados en cumbres y medianías del sur y oeste, así como en zonas más bajas del sureste. En el suroeste podrán alcanzarse los 30 grados. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas del sureste y el extremo oeste, donde serán probables las rachas muy fuertes. Habrá brisas en las costas del sur.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE — Entre 30 y 32 grados en el sur y el área metropolitana

Cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte, donde habrá intervalos nubosos. En las cumbres centrales, la nubosidad aumentará durante las horas centrales. Se espera calima en altura. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o subirán ligeramente en el interior, especialmente en la vertiente sur. Se alcanzarán entre 30 y 32 grados en medianías del sur, zonas bajas meridionales y puntos del área metropolitana. Viento moderado del nordeste, fuerte en la vertiente sur del área metropolitana y en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en las costas del suroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 / 30

LA GOMERA — Calor en medianías del sur y viento intenso

Cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el litoral norte y calima en altura. Las temperaturas registrarán pocos cambios o subirán ligeramente en las medianías del sur, donde se esperan valores de entre 30 y 32 grados. Viento moderado del nordeste, fuerte en las vertientes este y noroeste, con probables rachas muy fuertes. Habrá brisas en las costas del sur.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 / 28

LA PALMA — Calima ligera y hasta 30 grados en el oeste

Cielos poco nubosos, salvo en los litorales norte y este, donde habrá intervalos nubosos y apertura de claros durante las horas centrales. Se espera calima ligera en altura. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios y podrán alcanzar localmente los 30 grados en la vertiente oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en los litorales sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en las costas del oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 / 27

EL HIERRO — Ligero ascenso de las máximas y viento fuerte

Cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el litoral norte y calima ligera en altura. Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas experimentarán un ligero ascenso. En las vertientes del sur podrán alcanzarse localmente los 30 grados. Viento moderado del nordeste, fuerte en los litorales este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Habrá brisas en las costas del sur.

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