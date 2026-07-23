Agüimes aprueba una modificación de crédito de un millón de euros para obras y servicios

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Agüimes aprobó este miércoles una modificación de crédito por importe de 1.005.925 euros destinada a reforzar la ejecución de obras y la prestación de servicios municipales durante lo que queda de año. La operación se financiará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. La modificación presupuestaria permitirá desarrollar distintas actuaciones de mejora en el municipio, entre ellas la reparación del pavimento de la avenida de Los Pescadores, el adoquinado de una calle del casco histórico de Los Corralillos y la mejora de la cocina y del equipamiento del CEIP Montaña de Los Vélez.

Refuerzo de servicios municipales

El acuerdo aprobado por la Corporación también contempla recursos económicos para reforzar varios contratos y servicios públicos. Entre ellos figuran la limpieza de instalaciones deportivas y del Centro de Hidroterapia del Cruce de Arinaga, la atención a los animales conforme a las nuevas exigencias de la normativa de bienestar animal, el servicio de limpieza viaria y la aportación al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Durante la sesión plenaria se aprobó además una modificación presupuestaria de carácter técnico por valor de 14.500 euros. Esta actuación tiene como finalidad adaptar la clasificación contable de la aportación municipal a Turismo Rural de Agüimes para la gestión del Museo de Historia, sin modificar ni la cuantía ni el destino de los fondos.

Imagen del pleno de julio de Agüimes. / LP/DLP

Petición de más recursos sociosanitarios

En el apartado de mociones, el Pleno aprobó por unanimidad una iniciativa del Grupo Mixto para solicitar al Cabildo de Gran Canaria el impulso de un plan extraordinario de ampliación de plazas sociosanitarias y el estudio de un centro sociosanitario público en la comarca del Sureste. La propuesta busca mejorar la atención a las personas mayores y dependientes y contribuir a reducir la ocupación hospitalaria de pacientes que permanecen a la espera de recursos sociosanitarios adecuados.

Seguimiento de actuaciones municipales

La sesión también incluyó el análisis de cuestiones relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos, el estado de diferentes actuaciones municipales y la evolución de proyectos actualmente en marcha. El grupo de gobierno informó sobre el grado de ejecución de estas iniciativas y las previsiones para los próximos meses.