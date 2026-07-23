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Alerta en la cumbre de Telde: varias columnas de humo movilizan a Emergencias

Los recursos se dirigen hacia la zona situada por encima del municipio y se pide a la población que despeje las carreteras y no se acerque al operativo

Conato en la cumbre de Telde

Conato en la cumbre de Telde

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Bruno Betancor

Tres focos activos han sido detectados este jueves en la zona de cumbre situada por encima de Telde, lo que ha obligado a movilizar varios recursos de emergencia hacia la GC-130, conocida también como carretera de Los Pechos.

El aviso se recibió a las 17.08 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, personal de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y agentes de la Policía Local.

Las columnas de humo son visibles desde distintos puntos del municipio y se concentran en el entorno de la GC-130. Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre la superficie afectada, el origen de los focos ni la posible existencia de viviendas o personas en riesgo.

Los equipos movilizados trabajan para evaluar la situación y contener los puntos activos.

Piden dejar libres los accesos a la cumbre

Ante el despliegue de los recursos, se solicita a la población que mantenga despejadas las vías que conducen hacia la cumbre y facilite el paso de los vehículos de emergencia.

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También se insiste en que nadie se desplace hasta la zona para observar o grabar las labores. La presencia de vehículos particulares puede dificultar el acceso de los equipos y poner en riesgo tanto a los curiosos como al personal que interviene.

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