El Ayuntamiento de Valsequillo desmiente con documentos oficiales la versión de la oposición sobre la devolución de las subvenciones

El Ayuntamiento de Valsequillo ha respondido a las críticas del portavoz de la oposición, Francisco Atta, sobre la devolución de alrededor de 1,5 millones de euros en subvenciones concedidas por el Cabildo de Gran Canaria, asegurando que la pérdida de los fondos se debe a la falta de ejecución de las actuaciones durante el anterior mandato.

El grupo de gobierno, encabezado por el alcalde Juan Carlos Hernández Atta, ha hecho públicos cuatro decretos municipales que, según señala, acreditan que los reintegros solicitados por la institución insular derivan del incumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en las ayudas.

Desde el consistorio sostienen que tres de las cuatro subvenciones ya habían sido reclamadas por el Cabildo en julio de 2025, antes del cambio de gobierno municipal. Además, indican que el expediente correspondiente a la ampliación de la Casa Consistorial fue considerado inviable en febrero de 2025, nueve meses antes de la moción de censura.

"Faltar a la verdad"

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, ha acusado al anterior gobierno de “faltar a la verdad” al responsabilizar al actual ejecutivo de la devolución de las ayudas. “Está todo registrado y las mentiras se desmontan con documentación oficial”, afirmó, señalando que los decretos reflejan que “cuando este gobierno llegó al Ayuntamiento, el Cabildo ya llevaba meses reclamando la devolución de tres de las cuatro subvenciones”.

Uno de los expedientes más relevantes corresponde a la ampliación de la Casa Consistorial, con una subvención concedida de 859.432 euros. Según el Ayuntamiento, el proyecto quedó paralizado el 20 de febrero de 2025 tras un acta de comprobación de replanteo negativa en la que se recogía “la no viabilidad del proyecto y la consideración de la necesidad de modificación de las obras proyectadas”.

Decreto del Ayuntamiento de Valsequillo. / LP/DLP

Aunque el plazo de ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2025, el grupo de gobierno asegura que la actuación seguía sin comenzar cuando se produjo el relevo municipal. “Ni siquiera con una prórroga era viable la realización del proyecto”, afirmó el alcalde.

Bloqueo de nuevas subvenciones

El consistorio añade que la situación derivada de estos expedientes ha provocado el bloqueo de nuevas subvenciones del Cabildo hasta que se resuelvan los reintegros pendientes.

Decreto del Ayuntamiento de Valsequillo. / LP/DLP

El Ayuntamiento ha detallado también la situación del resto de subvenciones afectadas por los expedientes de reintegro. Entre ellas se encuentra el proyecto Embellecimiento de Tu Barrio, para el que el Cabildo de Gran Canaria concedió una ayuda de 400.000 euros. Según la información municipal, pese a la ampliación del plazo de ejecución hasta el 15 de enero de 2025, quedaron sin justificar 369.676 euros, una cantidad a la que se suman 51.968 euros en concepto de intereses de demora.

En el caso de la subvención destinada a la Adecuación y mejora de plazas, dotada con 300.000 euros, el Ayuntamiento señala que quedaron pendientes de ejecutar 121.724 euros, por lo que deberá procederse al reintegro de esa cantidad junto con otros 17.097 euros correspondientes a intereses.

La tercera ayuda afectada corresponde al proyecto de Adecuación y mejora de calles y aceras, una actuación que, según el consistorio, fue la que alcanzó un mayor nivel de ejecución. De los 600.000 euros concedidos por el Cabildo, el importe pendiente de devolución asciende a 12.000 euros, además de los intereses generados.

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, aprovechó para recordar otros episodios de devolución de fondos públicos que, a su juicio, reflejan la falta de gestión del anterior gobierno municipal, como el reintegro de un millón de euros al Consejo Superior de Deportes por la obra del Centro de Tecnificación, al que se añadieron 210.000 euros en intereses. “Esta era la dinámica habitual del gobierno anterior: la devolución constante de subvenciones”, afirmó el regidor.