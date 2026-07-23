Los Caballitos de Fuego vuelven a llenar de color las calles de Gáldar
Cientos de vecinos participaron en el tradicional pasacalle de las Fiestas Mayores de Santiago, que recuperó además el Volcán Anunciador desde la cima de la Montaña tras cuatro años
Gáldar volvió a revivir una de sus noches más esperadas con el regreso de la Danza y Zambra de los gigantes y Caballitos de Fuego de las Fiestas Mayores de Santiago, una tradición que se remonta al siglo XIX y que el municipio recuperó en 2015.
Cientos de personas salieron a las calles del casco histórico siguiendo la tradición, vestidas de blanco y portando sus caballitos elaborados de manera artesanal. Las figuras, confeccionadas siguiendo los modelos de la época, cuentan con un armazón de cartón blanco inspirado en el caballo de Santiago y están decoradas con numerosos papelillos de colores que simulan las crestas del animal.
La comitiva avanzó acompañada por los tradicionales farolillos artesanales, que iluminaron el recorrido y crearon una de las imágenes más características de esta celebración.
Una tradición que vuelve a crecer
Desde su recuperación hace once años, la fiesta se ha consolidado como una de las citas más participativas y multitudinarias de Gáldar. Las familias del municipio se reúnen cada año para elaborar sus propios caballitos y mantener viva una tradición que forma parte de la identidad de las Fiestas Mayores de Santiago.
Con el objetivo de seguir impulsando esta celebración, el Ayuntamiento organizó este año varios talleres para enseñar a elaborar los caballitos, una iniciativa que contó con una alta participación y que demuestra la continuidad de esta tradición entre las nuevas generaciones.
Mayores y pequeños partieron desde la Plaza de San Sebastián rumbo a la calle Capitán Quesada, para después rodear la plaza de Santiago y llegar hasta el frontis del Templo Santuario de Gáldar.
La colorida comitiva estuvo acompañada por los papagüevos y por las bandas Guiniguada, Guayedra, Agaete y Archipiélago, mientras vecinos y visitantes disfrutaban del ambiente festivo en las calles del municipio.
El fuego vuelve a la Montaña de Gáldar
La noche alcanzó uno de sus momentos más esperados ante la iglesia de Santiago, donde tuvo lugar la tradicional quema de la silueta de un gran caballo en medio de un espectáculo musical.
A las 23.00 horas llegó el turno del Volcán Anunciador de las Fiestas de Santiago, el espectáculo de fuego y luz que da la bienvenida a los días grandes de la celebración. Este año contó con una novedad destacada: el regreso de los fuegos artificiales a la cima de la Montaña de Gáldar tras cuatro años sin celebrarse en este enclave.
Los fuegos iluminaron el cielo desde el pico de la montaña, ofreciendo una de las imágenes más emblemáticas de las fiestas y anunciando que Gáldar ya se encuentra inmersa en su semana grande.
La jornada concluyó con música en el escenario de la Plaza de Santiago con la presentación del espectáculo «Cambio de Piel. Tributo a Marc Anthony».
Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar, organizadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, continúan con un amplio programa de actos que puede consultarse en la web municipal y en los perfiles oficiales del Consistorio.
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