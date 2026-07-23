Cinco heladerías de Gran Canaria que merece la pena descubrir

Con la subida de las temperaturas, pocas propuestas resultan tan apetecibles como descubrir una buena heladería. Gran Canaria cuenta con numerosos establecimientos artesanales, pero la creadora de contenido Missidols ha reunido en TikTok una selección variada para quienes buscan sabores diferentes y nuevos lugares que añadir a su ruta gastronómica.

La influencer aclara que existen muchas otras heladerías de calidad en la Isla, aunque en esta ocasión ha elegido varias opciones repartidas entre Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán. Desde un paseo por Vegueta hasta una tarde frente a la playa de Las Canteras, estas son algunas de sus recomendaciones.

Casa del Helado, una parada dulce en Vegueta

La primera propuesta de Missidols es Casa del Helado, situada en la calle Calvo Sotelo, número 9, en Vegueta.

Su ubicación permite incluir la visita dentro de un paseo por uno de los barrios históricos de Las Palmas de Gran Canaria. Es una opción especialmente atractiva para quienes buscan cerrar una comida, acompañar una tarde por el casco antiguo o hacer una pausa mientras recorren sus calles.

Neptuno, helados junto al paseo de Melenara

La ruta continúa en Neptuno, localizada en el paseo de Melenara, en la calle Luis Morote, número 29, bajo 1.

El establecimiento combina dos de los grandes atractivos de la costa de Telde: el sabor de un helado y la posibilidad de disfrutarlo junto al mar. Su cercanía a la playa convierte la parada en un plan sencillo para después de un baño o durante un paseo por la avenida.

Di Un Gelato, la opción de Mogán

En el sur de Gran Canaria, Missidols incluye Di Un Gelato, dentro del centro comercial Mogán Mall.

La heladería se presenta como una alternativa para quienes recorren Puerto Rico y Mogán o buscan un descanso dulce durante una jornada de compras. Su ubicación la convierte también en una propuesta accesible para residentes y visitantes que se encuentren en una de las principales zonas turísticas de la Isla.

Amorino, frente a la playa de Las Canteras

La cuarta recomendación es Amorino, situada en el paseo de la playa de Las Canteras.

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Pocas combinaciones resultan tan veraniegas como tomar un helado mientras se camina junto al Atlántico. La ubicación permite disfrutarlo durante una tarde de playa, después de comer o mientras cae el sol sobre uno de los paseos más conocidos de Canarias.