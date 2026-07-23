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Incendio en Telde, en directo: última hora, focos activos y carreteras cortadas

El fuego afecta a la cumbre de Telde, cerca de Los Marteles, con varios focos activos, medios aéreos desplegados y la GC-130 cerrada

Conato en la cumbre de Telde

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Siete focos permanecen activos en la zona de cumbre de Telde, entre Las Breñas y Cazadores, y han obligado a movilizar varios recursos de emergencia hasta el entorno de la GC-130, conocida como la carretera de Los Pechos. El aviso se recibió a las cinco y ocho de la tarde y en el lugar trabajan efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, personal de Medio Ambiente del Cabildo y agentes de la Policía Local para evaluar la extensión de los focos, contener las llamas y evitar que el fuego siga avanzando. Las columnas de humo pueden verse desde distintos puntos del municipio, aunque por ahora no hay datos oficiales sobre la superficie afectada, el origen del fuego o la existencia de viviendas o personas en riesgo.

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