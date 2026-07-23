En Directo
Incendio en Telde, en directo: última hora, focos activos y carreteras cortadas
El fuego afecta a la cumbre de Telde, cerca de Los Marteles, con varios focos activos, medios aéreos desplegados y la GC-130 cerrada
Siete focos permanecen activos en la zona de cumbre de Telde, entre Las Breñas y Cazadores, y han obligado a movilizar varios recursos de emergencia hasta el entorno de la GC-130, conocida como la carretera de Los Pechos. El aviso se recibió a las cinco y ocho de la tarde y en el lugar trabajan efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, personal de Medio Ambiente del Cabildo y agentes de la Policía Local para evaluar la extensión de los focos, contener las llamas y evitar que el fuego siga avanzando. Las columnas de humo pueden verse desde distintos puntos del municipio, aunque por ahora no hay datos oficiales sobre la superficie afectada, el origen del fuego o la existencia de viviendas o personas en riesgo.
Cortes de carretera en Gran Canaria por un conato de incendio en la cumbre: esta es la vía afectada
Un conato de incendio ha obligado a cortar una carretera en la cumbre de Gran Canaria durante la tarde de este jueves. El Cabildo de Gran Canaria ha informado de la activación de los servicios de emergencia tras detectarse varios focos en la zona de Las Breñas y Cazadores, entre los municipios de Telde y Valsequillo.
Las labores de extinción están ralentizando considerablemente la velocidad del frente de llama.
Las principales carreras del fuego avanzan condicionadas por el viento de componente Noreste (NE). En caso de llegar el frente de llama, podrían activarse carreras topográficas en dirección hacia la Cumbre.
El viento está favoreciendo la rápida propagación del conato de incendio declarado este jueves en la cumbre de Telde. Las llamas avanzan en el entorno de la GC-130, conocida como carretera de Los Pechos, cerca de la Reserva Natural Especial de Los Marteles.
La carretera entre Cazadores y la Cumbre permanece cerrada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para la población. El humo generado por el incendio es visible desde numerosos puntos del este de Gran Canaria.
- El bocadillo de pata que se ha convertido en un imprescindible de Gran Canaria: un clásico de la gastronomía canaria
- El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
- El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa
- Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial
- Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- Este es el municipio que tiene el alquiler más barato de Canarias: 10,20 euros por metro cuadrado
- Calor en Canarias: el Gobierno activa el aviso por temperaturas de hasta 36 grados en Gran Canaria y Fuerteventura