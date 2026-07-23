Incendio en Telde, en directo: última hora, focos activos y carreteras cortadas

El viento está favoreciendo la rápida propagación del conato de incendio declarado este jueves en la cumbre de Telde. Las llamas avanzan en el entorno de la GC-130, conocida como carretera de Los Pechos, cerca de la Reserva Natural Especial de Los Marteles.

La carretera entre Cazadores y la Cumbre permanece cerrada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para la población. El humo generado por el incendio es visible desde numerosos puntos del este de Gran Canaria.

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