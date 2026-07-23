Cortes de carretera en Gran Canaria por un incendio en la cumbre: esta es la vía afectada

Un conato de incendio ha obligado a cortar una carretera en la cumbre de Gran Canaria durante la tarde de este jueves. El Cabildo de Gran Canaria ha informado de la activación de los servicios de emergencia tras detectarse varios focos en la zona de Las Breñas y Cazadores, entre los municipios de Telde y Valsequillo.

La presencia de viento y la cercanía a una zona de vegetación han llevado a reforzar el dispositivo con medios terrestres y aéreos para evitar que las llamas puedan avanzar.

Esta es la carretera cortada por el incendio

El Cabildo ha procedido al cierre de la carretera que conecta Cazadores con la Cumbre, como medida preventiva mientras continúan los trabajos de extinción y control del conato.

Desde la institución insular se ha solicitado a la población que evite acercarse a la zona y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

El fuego se declara en las medianías de Gran Canaria

El conato se localiza en el entorno de la Reserva Natural Especial de Los Marteles, una zona de especial valor ambiental situada en las medianías de la isla.

Los equipos de emergencia trabajan para controlar la evolución del incendio, que se ha visto condicionado por las rachas de viento registradas en la zona.

El humo es visible desde varios puntos de la isla

Las columnas de humo generadas por el incendio han podido observarse desde diferentes puntos del este de Gran Canaria, mientras los efectivos desplazados continúan actuando sobre el terreno.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y actualizarán la información sobre posibles nuevas restricciones o aperturas de vías en función de la evolución del fuego.

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