Medio Ambiente
Gran Canaria avanza en la recuperación de 70 kilómetros de pistas forestales dañadas por los temporales
Los trabajos han permitido reparar caminos forestales afectados por desprendimientos, caída de árboles y daños en drenajes tras varios episodios meteorológicos.
El Cabildo de Gran Canaria continúa con los trabajos de recuperación de la red insular de pistas forestales afectadas por los temporales registrados entre finales de 2025 y comienzos de 2026. La actuación, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, cuenta con una inversión superior a 1,5 millones de euros y permitirá restaurar las infraestructuras dañadas en distintos puntos de la isla.
La primera fase de emergencia, desarrollada entre enero y junio, ya ha finalizado con actuaciones sobre cerca de 70 kilómetros de pistas forestales. Paralelamente, el Cabildo mantiene en ejecución una segunda fase de trabajos que está previsto que concluya a finales de 2026 y que incorpora intervenciones de mayor complejidad debido al alcance de los desperfectos.
El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, visitó este miércoles las zonas donde se han desarrollado las actuaciones para comprobar el avance de los trabajos y supervisar la evolución de las obras actualmente en marcha.
Una infraestructura clave para la gestión de los montes
La red insular de pistas forestales cuenta con aproximadamente 222 kilómetros y desempeña un papel esencial en la vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales, además de facilitar la gestión de los espacios naturales y el acceso a las Infraestructuras de Uso Público (IUP).
Las actuaciones ejecutadas responden a los daños provocados por varios episodios meteorológicos adversos, entre ellos las borrascas Claudia, David, Emilia, Francis y Goretti, que generaron desprendimientos, caída de árboles, acumulación de materiales en cunetas y deterioro de la superficie de circulación en diferentes tramos.
Trabajos de emergencia en ocho municipios
La primera fase se activó mediante un contrato de emergencia cercano a 158.000 euros y permitió intervenir en los municipios de Artenara, Tejeda, Agaete, Valleseco, San Bartolomé de Tirajana, Vega de San Mateo, Valsequillo y Santa Lucía de Tirajana.
Los trabajos incluyeron la estabilización de taludes, reparación de la capa de rodadura, limpieza de cunetas y drenajes, saneamiento de zonas erosionadas, refuerzo de plataformas y retirada de árboles y otros obstáculos que impedían el tránsito por las pistas.
Una segunda fase con obras de mayor alcance
Tras los efectos de la Borrasca Theresse, registrada a finales de marzo, el Cabildo puso en marcha un segundo contrato de emergencia con un presupuesto de 1.350.000 euros. Estas obras se desarrollaron de forma paralela a la fase final de la primera actuación durante los meses de abril y mayo.
La segunda intervención contempla trabajos de mayor entidad debido a los deslizamientos de calzada y taludes provocados por los temporales. Entre las actuaciones previstas se encuentran la reconstrucción del acceso a la pista de Inagua, desde la Cruz de San Antonio, en Mogán; las obras en la pista de Tirma, a la altura del Barranco del Laurel, en Artenara; y la estabilización de los taludes de la pista de Guardaya, entre Tejeda y Artenara.
La recuperación de estas infraestructuras permitirá mejorar las condiciones de acceso a los montes de Gran Canaria y reforzar la capacidad de actuación de los servicios encargados de su conservación y protección ante futuras emergencias.
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