Jesús González inaugura la sede del BNR-Primero Canarias en Agaete con el objetivo de recuperar la Alcaldía.

Revertir la moción de cesura sufrida en 2024 y recuperar la Alcaldía de Agaete en las elecciones de 2027. Ese es el objetivo firme del Bloque Nacionalista Rural (BNR) de Agaete, expresado una vez más por su presidente y ex alcalde del municipio, Jesús González, en la inauguración de la nueva sede del partido. Cerca de doscientos vecinos arroparon a González en un acto que también contó con la presencia de una amplia representación de Municipalistas Primero Canarias, la formación política impulsada por alcaldes, alcaldesas, dirigentes y militantes del nacionalismo progresista de la isla de Gran Canaria de la que forma parte el BNR.

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, alcalde de Gáldar y líder municipalista, Teodoro Sosa, exhortó a los vecinos de Agaete a "perder el miedo a quienes llevan años gobernando en Agaete de espaldas a los ciudadanos". "En Agaete hay futuro", subrayó, "porque Jesús González y el BNR cuentan con gente joven comprometida que ha venido a dar la cara, a no esconderse, a levantar y darle dignidad de nuevo a este pueblo". Sosa recordó que "ya en 2023 se consiguió un gran resultado, pero nos echaron fuera con trampas" y se mostró seguro de que en 2027 "Agaete se va a levantar". "Volveremos por la puerta grande, porque cuando hay honestidad, hay liderazgo y hay ganas de trabajar, se levanta un pueblo", insistió.

Jesús González consiguió la Alcaldía tras acabar en las elecciones de 2023 con la mayoría absoluta del Partido Popular (PP). Sin embargo, tras un año y medio al frente del Ayuntamiento, fue objeto de una censura impulsada por el PP con el apoyo de una concejala socialista que se había pasado al grupo de los no adscritos. El resultado fue la vuelta de María del Carmen Rosario a la Alcaldía, lo que trajo como consecuencia "dos años más de desgobierno, inestabilidad y falta de gestión en el Ayuntamiento". "Desde entonces nos hemos concentrado en realizar una oposición responsable, constructiva y leal", afirmó González, "evitando la polarización vecinal, poniendo en valor lo que nos une más que lo que nos separa y buscando el diálogo y el consenso por el bien de nuestro pueblo". "La ciudadanía valora nuestro trabajo y estamos seguros de que en 2027 volverá a otorgarnos su confianza para culminar el cambio que Agaete necesita", señaló.

El líder del BNR-Primero Canarias en Agaete se mostró "contento y agradecido por el apoyo masivo" recibido en el acto de apertura de su nueva sede. También describió a su partido como "un proyecto ilusionante que trabaja desde la cercanía y desde la empatía". "Queremos un Agaete para todos y todas, no queremos bandos ni división", recalcó. "Agaete es un diamante en bruto que está sin pulir y queremos contar con el apoyo de la gente para que este pueblo esté donde se merece".

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El presidente de Municipalistas Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, felicitó al BNR de Agaete por "la consolidación de un proyecto que es una oportunidad de cambio para Agaete". El proyecto del BNR-Primero Canarias es "la posibilidad de modernizar la gestión del Ayuntamiento y contribuir a mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Agaete", concluyó.