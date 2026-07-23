Moya incorporará al Archivo Municipal el legado documental de Agustín Hernández Díaz

La Villa de Moya incorporará al Archivo Municipal la biblioteca y el archivo documental personal de Agustín Hernández Díaz, quien fuera alcalde del municipio y distinguido como Hijo Adoptivo de la Villa de Moya. La donación, realizada por su familia, permitirá conservar y facilitar la futura consulta de un fondo vinculado a la trayectoria pública y personal de una figura relevante de la historia reciente del municipio.

El fondo reúne publicaciones, documentos y materiales que reflejan tanto la actividad pública de Hernández Díaz como diferentes aspectos de la historia contemporánea de la Villa de Moya. Su incorporación permitirá que investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados puedan acceder a esta documentación en el futuro.

Archivo Municipal. / LP/DLP

Como paso previo a la formalización de la donación, el Archivo Municipal iniciará los trabajos de inventario y catalogación de la biblioteca y de los documentos personales de Agustín Hernández Díaz. Este proceso permitirá organizar la colección y garantizar unas condiciones adecuadas para su conservación y posterior consulta.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, visitó a Elena Silva, viuda de Agustín Hernández Díaz, para agradecer personalmente la voluntad de la familia de poner este legado a disposición del Ayuntamiento. En el encuentro también participó el concejal de Cultura, Archivos y Bibliotecas, Octavio Suárez, quien pudo conocer el valor de la documentación que se incorporará al patrimonio municipal.

Un legado vinculado a la historia de Moya

Agustín Hernández Díaz, además de ejercer como alcalde del municipio, recibió el reconocimiento como Hijo Adoptivo de la Villa de Moya y fue Gran Maestre de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. Su trayectoria queda ahora recogida en una colección documental que pasará a formar parte del patrimonio histórico municipal.

El alcalde, Raúl Afonso, destacó la importancia de la donación y señaló que “cada documento que se conserva es una parte de nuestra historia que se protege para las generaciones futuras”. Asimismo, subrayó que esta incorporación permitirá enriquecer el patrimonio documental del municipio y mantener el legado de una persona vinculada al servicio público de Moya.

El Ayuntamiento de la Villa de Moya ha trasladado su agradecimiento a Elena Silva y a la familia de Agustín Hernández Díaz por esta aportación, que permitirá conservar un conjunto documental de valor histórico y facilitar su acceso como parte de la memoria colectiva del municipio.