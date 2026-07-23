Nueva Canarias reclama un plan municipal para construir vivienda pública en Santa Lucía de Tirajana

Nueva Canarias – Bloque Canarista Frente Amplio ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana con una propuesta de medidas para impulsar una política municipal de vivienda y promover nuevas promociones de vivienda protegida. La formación sostiene que el municipio carece actualmente de una planificación propia en esta materia y plantea una estrategia basada en la movilización de suelo público, la coordinación técnica y la colaboración con otras administraciones.

La iniciativa parte de la consideración de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del municipio, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras. Según expone Nueva Canarias, Santa Lucía no dispone de un Plan Municipal de Vivienda ni de un inventario actualizado del suelo municipal que pueda destinarse a futuras promociones públicas.

Una Comisión Técnica para elaborar un plan de vivienda

Entre las principales propuestas incluidas en la moción figura la creación de una Comisión Técnica Municipal de Vivienda, formada por personal técnico del Ayuntamiento —como arquitectos, juristas y especialistas en urbanismo— junto a profesionales externos de otras administraciones y entidades con experiencia en promoción de vivienda pública.

Imagen de archivo de un edificio de viviendas sociales en Vecindario. / ANDRES CRUZ

El objetivo de este órgano sería elaborar un Plan Municipal de Vivienda Protegida que analice el suelo disponible, estudie nuevas oportunidades de promoción y defina una estrategia para aumentar el parque público de viviendas del municipio.

Nueva Canarias plantea que esta planificación permita al Ayuntamiento pasar de una gestión basada en actuaciones puntuales a una política de vivienda con objetivos definidos y continuidad en el tiempo.

Inventario de suelo y nuevas promociones protegidas

La moción recoge como primera actuación prioritaria la elaboración de un inventario completo del suelo municipal susceptible de ser destinado a nuevas promociones de vivienda pública protegida.

Además, propone impulsar nuevas actuaciones mediante la revisión y actualización de los convenios existentes con el Instituto Canario de la Vivienda y Visocan, con el objetivo de desbloquear proyectos pendientes y favorecer nuevas promociones en Santa Lucía.

La formación también plantea que el futuro Plan General de Ordenación reserve suelo suficiente para garantizar nuevas actuaciones de vivienda protegida y consolidar una estrategia estable de crecimiento del parque público.

Estudio de la declaración de zona tensionada

Otra de las medidas incluidas en la propuesta es estudiar la posible declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Nueva Canarias considera que esta herramienta podría ampliar las posibilidades de actuación de las administraciones públicas para mejorar el acceso a la vivienda y debe ser analizada junto al resto de instrumentos disponibles.

La moción busca abrir un debate sobre la política municipal de vivienda

La formación defiende que la situación actual requiere una mayor planificación por parte del Ayuntamiento y reclama que la Corporación municipal impulse medidas específicas ante las dificultades de acceso a la vivienda.

La propuesta será trasladada al conjunto de grupos municipales con el objetivo de promover una estrategia común que permita aumentar la oferta de vivienda pública y facilitar el acceso a un hogar en el municipio, especialmente entre los sectores con mayores dificultades.