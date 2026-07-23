Las obras que Gáldar lleva años esperando vuelven a ponerse en marcha: nueva empresa para retomar la sede de la Agencia de Extensión Agraria y los Juzgados

La empresa Construcciones Rodríguez Luján S.L. será la encargada de ejecutar los trabajos pendientes para culminar la nueva sede de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar y el Juzgado de lo Social del municipio, una actuación estratégica para la zona norte de la isla que recupera su impulso después de permanecer paralizada desde el año 2023 debido a los problemas económicos de la empresa adjudicataria inicial.

El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado a esta empresa galdense la finalización del proyecto por un importe de 1.392.223 euros sin impuestos, lo que supone un valor total del contrato de 1.489.678 euros con los impuestos incluidos. La adjudicataria contará con un plazo de 12 meses para completar una infraestructura que permitirá concentrar en un mismo espacio servicios esenciales vinculados al sector primario y a la Administración de Justicia.

Los trabajos contemplan la recuperación de un inmueble histórico donde estaba la antigua Sección Femenina, además de la construcción de un nuevo edificio de dos plantas y sótano. El proyecto se desarrolla sobre una parcela de aproximadamente 520 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento de Gáldar al Cabildo de Gran Canaria con el compromiso de ejecutar esta infraestructura y entregar la planta baja para el traslado de los órganos judiciales.

Un 30% de los trabajos ejecutados

El edificio de la antigua Sección Femenina, con una superficie aproximada de 74 metros cuadrados, será rehabilitado respetando sus valores arquitectónicos, ya que está incluido en el Catálogo Arquitectónico de Gáldar por constituir uno de los mejores ejemplos de arquitectura neocanaria del casco histórico del municipio. Este espacio acogerá un aula de formación y una zona interior diáfana de uso compartido entre la Agencia de Extensión Agraria y el Ayuntamiento de Gáldar.

Hasta que se paralizaron los trabajos se había ejecutado el 30% del proyecto, sin las principales obras

Infografía del nuevo edificio. / LP/DLP

Por otro lado, junto a este edificio histórico se levantará una nueva construcción de unos 256 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y sótano. La planta baja estará destinada al Juzgado de lo Social de Gáldar, mientras que la planta superior albergará la nueva sede de la Agencia de Extensión Agraria. El sótano contará con espacios de uso compartido.

Esta actuación que se retoma ahora se inició en febrero de 2022, cuando las obras fueron adjudicadas a Ingemont Tecnologías S.A. Sin embargo, los trabajos quedaron interrumpidos después de que la empresa fuera declarada en concurso de acreedores en 2023. Hasta ese momento se había ejecutado alrededor del 30% del proyecto, quedando pendiente la mayor parte de la construcción y los acabados necesarios para poner en funcionamiento el edificio.

Los trabajos contemplan la recuperación de un inmueble histórico conocido como la antigua Sección Femenina

Ante esta situación, el Cabildo tuvo que iniciar un nuevo procedimiento administrativo para poder recuperar la actuación. En agosto de 2024 se resolvió el contrato con la empresa anterior y se procedió a la incautación de la garantía, mientras que en febrero de 2025 se presentó el nuevo proyecto adaptado y actualizado, incorporando la revisión de precios necesaria para volver a sacar los trabajos a contratación.

Una nueva sede para reforzar el apoyo al sector primario

La nueva ubicación permitirá modernizar las instalaciones de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar, un servicio fundamental para el acompañamiento y asesoramiento de agricultores y ganaderos de la comarca Norte. Desde esta oficina se atienden las necesidades del sector primario de Gáldar, Santa María de Guía y Agaete, desarrollando tareas de asesoramiento técnico, gestión de ayudas y subvenciones, formación agropecuaria, transferencia de conocimiento, vigilancia de plagas y apoyo a los programas de desarrollo impulsados por el Cabildo.

Presentación de las obras en 2022, en una foto de archivo / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

La Agencia de Gáldar ha tenido además un papel destacado en la gestión de ayudas vinculadas a la modernización de explotaciones agrarias y al relevo generacional en el campo. En los últimos dos años ha tramitado subvenciones procedentes de fondos europeos por un importe superior a 6,5 millones de euros destinadas a estas líneas de apoyo. Esta actuación forma parte del proceso de mejora de la red de Agencias de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria, integrada por seis oficinas distribuidas por la Isla: Teror, Telde, Arinaga, La Aldea, Gáldar y Santa Brígida.

El traslado del juzgado permitirá liberar espacios en la Casa Museo Antonio Padrón

Además de mejorar la atención judicial, el proyecto permitirá resolver una situación provisional que se mantiene desde hace años: la ubicación del Juzgado de lo Social de Gáldar en la planta alta de la Casa Museo Antonio Padrón. El traslado de estas dependencias permitirá que el centro cultural recupere espacio para ampliar sus actividades vinculadas al arte y a los estudios indigenistas, reforzando su función como referente cultural del municipio.

La nueva infraestructura supone, por tanto, una actuación que combina la recuperación del patrimonio arquitectónico, la mejora de los servicios públicos y el apoyo al desarrollo económico y social de una comarca estrechamente vinculada al sector primario.