El Parque Multifuncional de El Tablero reabre tras el arreglo de los socavones y tras tres años cerrados

El parque multifuncional de El Tablero ha vuelto a abrir sus puertas este jueves tras el arreglo de los socavones de la cancha polideportiva y la mejora de sus instalaciones. El recinto permanecía cerrado desde el 1 de julio de 2023 a causa del hundimiento de la solera del terreno de juego, que suponía un grave riesgo para la integridad de los usuarios. Después de tres años, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha inaugurado el lugar tras la finalización de unas actuaciones que han supuesto una inversión de 490.500 euros, financiados por el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los consistorios. Las obras de mejora incluyen la renovación del pavimento de las zonas infantiles, la ampliación del merendero y la instalación de camas elásticas.

Cierre del recinto

El cierre de la instalación en 2023 se produjo después de la indicación preventiva de dos informes técnicos que habían sido redactados durante el anterior mandato pero no habían sido atendidos. A partir de ese momento, se realizaron varias excavaciones enmarcadas en un estudio geotérmico para conocer los motivos y la gravedad de los hundimientos y de las grietas que se habían producido en el entorno de la cancha. Las cuatro catas que se realizaron en el pavimento alargaron el plazo de las obras, se aprovecharon para la realización de las obras de mejora y ampliación del recinto.

La concejala de Educación, Esther Delgado; la concejala de Presidencia, Elena Álamo; el alcalde, Marco Aurelio Pérez; la concejala de Parques y Jardines, Araceli Armas; el concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo y el concejal de Deportes, Ramón Suárez; durante el acto inaugural del parque multifuncional de el Tablero. / LP/DLP

Las obras incluyen la instalación de nuevos toboganes, zonas verdes y caminos para patines y bicicletas

Tras el lavado de cara que han supuesto las actuaciones, el parque multifuncional de El Tablero goza de un aspecto renovado gracias a la instalación de un nuevo pavimento de amortiguación y la colocación de césped artificial en las zonas infantiles. Los toboganes también han experimentado una mejora, ya que se han sustituido las estructuras metálicas por otras hechas de polietileno de alta densidad que resisten mejor el influjo de las altas temperaturas y de los impactos. Los más pequeños y los jóvenes también podrán disfrutar de nuevas camas elásticas.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, junto a dos infantes y una persona disfrazada de Buzz Lightyear. / LP/DLP

La zona del merendero ha experimentado una ampliación que permite que un mayor número de usuarios puedan disfrutar de su comida y realizar celebraciones en este espacio público familiar. Las zonas verdes del recinto han sido renovadas, así como el sistema de riego. También se han colocado nuevas cubiertas de vela y se han plantado flamboyanes para crear nuevas zonas de sombra. El proyecto ha incluido además la retirada del picón acumulado en los parterres que estorbaba en los caminos de tránsito, así como la mejora, delimitación y señalización de las sendas destinadas a patines y bicicletas. Por otro lado, la iluminación también se ha modernizado con la sustitución de las antiguas luminarias de vapor de sodio por unas que emplean luces led. El recinto cuenta ahora con servicio de vigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios.

El consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez y el alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez, durante la inauguración del parque. / LP/DLP

Actividades infantiles cada jueves

Al finalizar el acto de reapertura se celebraron actividades de dinamización, propuestas infantiles y se amenizó la jornada con música. Además, cada jueves a partir de las 17:00 horas se organizarán actividades de convivencia para los más pequeños que se mantendrán hasta el inicio del próximo curso escolar. Con la inauguración de las nuevas instalaciones, la localidad de El Tablero recupera el mayor parque de la zona y fortalece la oferta de ocio infantil, que se había visto disminuida durante los últimos tres años.