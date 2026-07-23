El primer incendio del verano afecta a diez hectáreas y a 72 clientes de Endesa

Un amplio dispositivo de extinción logró estabilizar en poco más de tres horas el conato de incendio forestal declarado este jueves en las medianías de Telde con siete focos dispersos, concretamente entre Las Breñas y Cazadores y próximos a un tendido eléctrico. La rápida intervención de siete medios aéreos, apoyados por un amplio operativo terrestre, evitó que las llamas alcanzaran los barrancos de la zona, el escenario que más preocupaba a los servicios de emergencia por el riesgo de una propagación incontrolada.

La primera estimación provisional del Cabildo sitúa la superficie afectada entre ocho y diez hectáreas. La institución destacó que la rápida respuesta de los equipos y el hecho de que la vegetación conservara cierto grado de humedad resultaron determinantes para contener el avance del fuego. Por su parte, Endesa ha confirmado que el incendio ha dañado al tendido eléctrico, dejado a 72 clientes sin luz y dos centros transformadores afectados, que intentará reparar cuando les faciliten el acceso.

Aunque el incendio quedó estabilizado al caer la tarde, el operativo ha mantenido la vigilancia durante toda la noche para avanzar hacia su control definitivo. Las labores de extinción continúan previsiblemente este viernes con medios terrestres y, si las condiciones lo permiten, también aéreos.

Llamas impulsadas por el viento

Las llamas avanzaron inicialmente impulsadas por los vientos del noreste en una zona de laderas cubiertas por pitas, matorrales y vegetación arbustiva que desembocan en profundos barrancos. El principal temor era que el fuego descendiera hacia estos cauces favorecido por el viento de cola, una circunstancia que finalmente no llegó a producirse.

Pese a la evolución inicial del incendio, no fue necesario desalojar ningún núcleo de población. No obstante, el Cabildo desplazó efectivos de forma preventiva a La Solana y Cazadores y recomendó a los vecinos permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaban las labores de extinción. La institución pidió además a la población seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales y extremar la precaución en el entorno afectado.

Siete focos iniciales

El aviso se recibió a las 17.08 horas y el fuego comenzó con hasta siete focos localizados entre Las Breñas y Cazadores, bajo una línea eléctrica y junto a la GC-130, muy cerca de la Reserva Natural Especial de Los Marteles.

Medios terrestres en las inmediaciones del incendio ocurrido en las medianías de Telde. / LP/DLP.

Durante los primeros minutos, el viento favoreció una rápida propagación y una densa columna de humo fue visible desde distintos puntos del este de Gran Canaria. El Cabildo explicó que el incendio no presentaba una configuración habitual, con cabecera y cola, sino que se ubicaba en puntos dispersos en línea recta. La institución destacó que el trabajo de los equipos consiguió "ralentizar el avance" de las llamas hasta concentrarlas posteriormente en tres focos dispersos.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, informó además de que recibió una llamada del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien trasladó su apoyo al municipio y puso a disposición del operativo todos los medios necesarios.

Amplio despliegue

En la extinción participaron dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, tres aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un helicóptero de la Guardia Civil encargado de coordinar los medios aéreos.

Sobre el terreno trabajaron los equipos Presa y Bravo de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales del Cabildo, personal técnico y del Cecopin, efectivos de la Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Nacional, policías locales, voluntarios de Protección Civil y dotaciones de los consorcios de emergencias de Telde, Arinaga y San Mateo.

Ante la evolución del incendio, el Cabildo cerró al tráfico la carretera entre Cazadores y la Cumbre para facilitar el acceso de los servicios de emergencia y pidió a la ciudadanía que evitara desplazarse a la zona para no entorpecer las labores de extinción.

Un helicóptero descarga agua en la zona del incendio, en las medianías de Telde. / LP/DLP.

Los helicópteros realizaron descargas continuas de agua hasta aproximadamente las 21.00 horas, momento en el que cesó la actividad aérea y el operativo continuó exclusivamente con medios terrestres.

Por el momento, el Cabildo no ha precisado el origen del incendio. La existencia de varios focos dispersos próximos a una línea eléctrica forma parte de las circunstancias que deberán analizar los investigadores.

"Han acudido a tiempo"

Antonio Miguel Afonso, propietario de una vivienda situada en las inmediaciones del incendio, regresaba de trabajar cuando observó la columna de humo sobre la cumbre y trató de acercarse a la zona, aunque la Guardia Civil le impidió continuar. "De momento, gracias a Dios, está todo en orden y controlado. Han acudido a tiempo", afirmó al comprobar que su vivienda no había sufrido daños.

El vecino explicó que cada verano permanece especialmente atento al estado de la cumbre por el riesgo de incendios. Aunque recuerda que que años atrás hubo una persona que provocó varios incendios en la zona, señaló que lo más probable es que el fuego se haya originado por una avería en una línea eléctrica, dado que tenía numerosos focos.

Junto a él se encontraba su familiar Gisela Afonso, que también acudió tras divisar el humo desde su vivienda. "Veníamos para asegurarnos de que no hubiese pasado nada. Desde mi casa se veía y salimos corriendo, pero de momento, todo tranquilo", concluyó.