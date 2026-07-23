Santa Lucía amplía los recursos para atender situaciones de vulnerabilidad social

Santa Lucía de Tirajana contará con más recursos para atender situaciones de emergencia social gracias a una nueva financiación del Cabildo de Gran Canaria que permitirá reforzar las ayudas gestionadas por los Servicios Sociales municipales. La aportación, superior a 149.000 euros, está destinada a mejorar la capacidad de respuesta ante casos de necesidad económica o social.El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha incorporado esta subvención concedida por la Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de fortalecer los recursos disponibles para atender a personas y familias que atraviesan situaciones de dificultad.

La financiación permitirá consolidar la red municipal de apoyo y facilitar que las ayudas de emergencia social lleguen a quienes necesitan una respuesta ante circunstancias económicas adversas, contribuyendo a mantener la atención de los servicios públicos destinados a los colectivos más vulnerables.

Cooperación entre administraciones para ampliar recursos

La financiación permitirá consolidar la red municipal de apoyo y facilitar que las ayudas de emergencia social lleguen a quienes necesitan una respuesta ante circunstancias económicas adversas, contribuyendo a mantener la atención de los servicios públicos destinados a los colectivos más vulnerables. Las ayudas de emergencia social constituyen una herramienta para responder a necesidades básicas y apoyar a familias que afrontan situaciones especialmente complejas, además de contribuir a prevenir procesos de exclusión y favorecer la cohesión social.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para mejorar la atención a la ciudadanía y señaló que estas actuaciones permiten seguir desarrollando políticas públicas centradas en las necesidades sociales del municipio.

Más capacidad de respuesta desde los Servicios Sociales municipales

El concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Antonio Goyes López, señaló que el objetivo del Ayuntamiento es reforzar los mecanismos de apoyo para que las familias puedan recibir una atención rápida y eficaz cuando atraviesan momentos de dificultad.

Desde la Concejalía de Atención Social y Comunitaria se subraya que esta financiación permitirá mantener una atención cercana y adaptada a las necesidades de cada persona, reforzando los recursos municipales destinados a mejorar la calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades en el municipio.