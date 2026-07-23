Santa Lucía de Tirajana
Santa Lucía amplía los recursos para atender situaciones de vulnerabilidad social
La financiación de 149.000 euros concedida por el Cabildo de Gran Canaria permitirá reforzar la atención de los Servicios Sociales municipales ante situaciones de emergencia
Santa Lucía de Tirajana contará con más recursos para atender situaciones de emergencia social gracias a una nueva financiación del Cabildo de Gran Canaria que permitirá reforzar las ayudas gestionadas por los Servicios Sociales municipales. La aportación, superior a 149.000 euros, está destinada a mejorar la capacidad de respuesta ante casos de necesidad económica o social.El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha incorporado esta subvención concedida por la Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de fortalecer los recursos disponibles para atender a personas y familias que atraviesan situaciones de dificultad.
La financiación permitirá consolidar la red municipal de apoyo y facilitar que las ayudas de emergencia social lleguen a quienes necesitan una respuesta ante circunstancias económicas adversas, contribuyendo a mantener la atención de los servicios públicos destinados a los colectivos más vulnerables.
Cooperación entre administraciones para ampliar recursos
La financiación permitirá consolidar la red municipal de apoyo y facilitar que las ayudas de emergencia social lleguen a quienes necesitan una respuesta ante circunstancias económicas adversas, contribuyendo a mantener la atención de los servicios públicos destinados a los colectivos más vulnerables. Las ayudas de emergencia social constituyen una herramienta para responder a necesidades básicas y apoyar a familias que afrontan situaciones especialmente complejas, además de contribuir a prevenir procesos de exclusión y favorecer la cohesión social.
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para mejorar la atención a la ciudadanía y señaló que estas actuaciones permiten seguir desarrollando políticas públicas centradas en las necesidades sociales del municipio.
Más capacidad de respuesta desde los Servicios Sociales municipales
El concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Antonio Goyes López, señaló que el objetivo del Ayuntamiento es reforzar los mecanismos de apoyo para que las familias puedan recibir una atención rápida y eficaz cuando atraviesan momentos de dificultad.
Desde la Concejalía de Atención Social y Comunitaria se subraya que esta financiación permitirá mantener una atención cercana y adaptada a las necesidades de cada persona, reforzando los recursos municipales destinados a mejorar la calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades en el municipio.
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