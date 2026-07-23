¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Arranca la mejor época del año: la gira de verbenas por los pueblos. Además, la calufa ya no es un problema para bailar pegados hasta la madrugada, pues este fin de semana la fiesta viene enchumbada gracias a la tradicional Mojá de Valsequillo. También desfilará un plátano por las calles de Bañaderos y se podrá cantar a todo pulmón Cuando zarpa el amor en el concierto de Camela este domingo en Gáldar.

Gáldar

En el marco de las Fiestas de Santiago, esta noche el Recinto Cultural La Quinta acogerá desde las 20.30 horas la actuación de Adrián Vega, El Vega Life, Monzón e Íñigo Quintero. Además, está previsto un espectáculo de drones a las 22.00 horas. Una vez finalizado este, en la Plaza de Santiago se celebrará un tributo a La Oreja de Van Gogh, seguido de la verbena al son de Armonía Show, La Combinación y Aythami DJ. Ya mañana a las 12.00 horas tendrá lugar la eucaristía en honor a Santiago Apóstol y a las 13.00 horas saldrá la procesión por las calles del casco histórico. Durante la tarde, tendrá lugar la batalla de flores, que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de Santiago. La jornada continuará con el concierto de Merche en La Quinta a las 21.00 horas y una verbena con las orquestas Panamaribe y Star Music desde las 23.30 horas. El domingo, la programación estará dirigida al público familiar con la instalación de un parque lúdico infantil entre la Plaza de Santiago y la calle Guanarteme, entre las 11.00 y las 19.00 horas. El último acto de las Fiestas Mayores de Santiago será el concierto del dúo Camela desde las 21.00 horas.

Arucas

Dentro de las fiestas de San Pedro Apóstol en Bañaderos, este sábado llega la Gira y Quema del Plátano. En la Plaza de San Pedro se bailará desde las 17.00 horas hasta la madrugada con DJ Asped, Grupo Acuarela y DJ Vegax. Por otro lado, Sutileza en la totalidad es el nombre de la exposición de cuadros de la artista Raquel Adán Rubio. El conjunto de obras pictóricas podrá visitarse hasta el 15 de agosto en la sala de exposiciones y el salón de actos de la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

San Bartolomé de Tirajana

Tunte también celebra las fiestas en honor a Santiago Apóstol. Hoy, víspera de Santiago, desde las 10.30 horas tendrá lugar la feria de ganado con el acompañamiento musical de Banda Isleña. La celebración de la eucaristía y la procesión del peregrino serán a las 19.00 horas. La música llegará por la noche, desde las 21.30 horas, con la gran verbena amenizada por Estrella Latina, Furia Joven y Leyenda Joven, que pondrán la plaza a bailar hasta las 04.30 horas de la madrugada del sábado, cuando será la diana floreada acompañada de la Banda Isleña. Ya el sábado, a las 12.00 horas se celebrará la eucaristía en honor a Santiago Apóstol y la posterior procesión. En la Plaza de Santiago, la Fiesta Blanca pondrá ritmo desde las 18.00 horas con las actuaciones de DJ Johan Partyman, Calle Obispo y Sombras del Caribe. Las fiestas patronales se despedirán el domingo con la gala presentada por Cathaysa González, que además contará con la participación del verseador Yeray Rodríguez, Elías Uche y el tenor Jesús Monzón. Además, mañana y pasado los dinosaurios invadirán el Holidayworld Maspalomas. Los más pequeños disfrutarán de talleres de búsqueda de fósiles y de avistamiento de estos reptiles del Mesozoico.

Agüimes

El Ayuntamiento acoge las exposiciones Geografía de las resistencias LGTBIQ+ y 20 años de matrimonio igualitario, dos muestras que repasan la memoria histórica del colectivo y las conquistas logradas tras décadas de lucha por la igualdad.

Santa Brígida

Santa Brígida da comienzo mañana a sus fiestas patronales con el pregón y la elección de la Romera o Romero Mayor a las 19.00 horas. Tras el acto tendrá lugar la Noche de las Tradiciones en el casco histórico, una cita en la que se invita a la ciudadanía a acudir vestida con la indumentaria tradicional canaria. El domingo, a las 11.00 horas, se celebrará el encuentro zonal Quince años de tradición, que incluirá la presentación del nuevo trabajo discográfico de la A.F. Las Goteras Idubaren.

Valsequillo

Era de Mota celebrará sus fiestas desde hoy con una escala en hi-fi infantil a las 21.00 horas. Mañana, asadero popular y verbena amenizada por Chimba y Grupo Arena. El domingo, de 11.00 a 13.00 horas, tendrá lugar la recogida de la papa más grande, seguida de la tradicional Mojá a las 15.00 horas con Yoni y Aya, Café de Luna y DJ Kevin Nández.

Ingenio

El municipio acoge este fin de semana el Festival Internacional de Folclore. Hoy, a las 20.30 horas, en la Plaza de La Candelaria se celebrará una degustación de comidas interculturales. Mañana, a las 21.00 horas, tendrá lugar el espectáculo Un Museo Vivo, en el parque Néstor Álamo. La entrada cuesta 10 euros.

Teror

El 30º Festival Latino Villa de Teror amplía su oferta musical este viernes, a partir de las 11.00 horas, en la Plaza de Sintes, con la celebración de la Edición Gran Canaria Joven. Mañana habrá gran noche latina con las actuaciones de Tony y Mimy Succar, junto a Kenyi Succar, así como de La Golosina y Tromboranga. Por otro lado, la Fiesta de los Paperos regresa a Madrelagua este viernes y arrancará con una eucaristía a las 19.00 horas en la Parroquia de San Vicente Ferrer, desde donde partirá la imagen de Santa Rita de Casia en procesión hasta Madrelagua. A su llegada dará comienzo la lectura del pregón, que este año estará a cargo de la familia Quintana Reyes. La jornada finalizará con la actuación del Grupo Folclórico de la Tercera Edad de Valleseco.

Telde

Las fiestas del barrio de Lomo Magullo arrancarán con el tradicional pasacalles, que dará paso al pregón a cargo del vecino Pepe López. En Lomo Cementerio también continúa la programación de las fiestas de Santiago Apóstol, que arrancará hoy a las 21.30 horas con el espectáculo de Acerina Show. La fiesta seguirá a las 23.00 horas con la verbena amenizada por Yoni y Aya y terminará a las 00.00 horas con los fuegos artificiales. Mañana, desde las 10.00 horas, tendrá lugar la exposición de coches y la feria de ganado vacuno, ovino y caprino, que terminará a las 13.30 horas con el desfile de los animales por delante de la iglesia. A las 19.00 horas se celebrará la misa de Santiago Apóstol y de la Virgen del Carmen. Por la noche, a las 21.30 horas, la cancha deportiva acogerá la Gala Drag Queen y la verbena amenizada por D Music Star. El domingo, Fiesta Blanca, con las actuaciones de Grupo Mallombe, Nueva Cantera y Las Ladys de Swing.

Tejeda

Este sábado la gastronomía será la protagonista en La Culata, de 12.00 a 18.00 horas. Los curiosos que se acerquen disfrutarán de tapas, un parque acuático, la fiesta de la espuma y las actuaciones del grupo Son de la Isla y Grupo Arena.

Mogán

La localidad costera celebra este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Hoy, a las 21.30 horas, llega el humor con Matías Alonso, Lili Quintana, Chano y Carmen Rosa en la Plaza de Las Gañanías. En este mismo lugar, a las 23.00 horas comenzará la verbena con la Orquesta Star Music. Mañana sábado, los más pequeños disfrutarán de los juegos del Verano Kids en el campo de fútbol de Playa Mogán. La diversión no parará hasta las 21.00 horas con el ludoparque infantil y juvenil que se instalará en la Avenida Los Marrero. La música empezará a sonar al son de Leyenda Joven y el Grupo Una Más a las 23.30 horas en la Plaza de Las Gañanías. Además, el domingo habrá tardeo con Los Salvapantallas, DJ Promaster y la Orquesta Armonía Show en la misma plaza desde las 15.00 horas.

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