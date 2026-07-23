SPAR Gran Canaria renueva su apoyo a la Asociación Mi Hijo y Yo para reforzar la atención a familias con menores vulnerables

SPAR Gran Canaria ha renovado por sexto año consecutivo su colaboración con la Asociación Mi Hijo y Yo, una entidad que trabaja con menores con trastorno del espectro autista (TEA) y trastornos generalizados del desarrollo (TGD), así como con sus familias. El acuerdo permitirá mantener diferentes programas de apoyo social y psicológico, además de impulsar actividades relacionadas con la alimentación saludable y la inclusión.

La iniciativa busca contribuir al bienestar de las familias que conviven con este tipo de trastornos del neurodesarrollo, facilitando recursos que favorezcan la autonomía, el aprendizaje y la participación de los menores en su entorno.

Un convenio que se mantiene por sexto año

La renovación de este acuerdo consolida una colaboración que ambas entidades mantienen desde hace seis años. Entre los objetivos del convenio figura el respaldo a diferentes proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y TGD, así como el acompañamiento a sus familias.

Una de las iniciativas que continuará desarrollándose es el taller "Cocina Inspira", una actividad orientada a fomentar hábitos de alimentación saludables desde edades tempranas mediante propuestas adaptadas a los participantes.

Además de promover una alimentación equilibrada, este tipo de talleres persigue reforzar habilidades relacionadas con la autonomía personal, la creatividad y la participación en actividades cotidianas.

Apoyo psicológico para familias en situación de vulnerabilidad

El convenio también permitirá financiar el servicio anual de apoyo y atención psicológica destinado a familias vulnerables con menores diagnosticados de TEA o TGD.

Este recurso ofrece acompañamiento profesional a quienes afrontan las dificultades asociadas al desarrollo de estos trastornos y constituye uno de los principales servicios que presta la asociación.

Entre las actuaciones más recientes de la entidad destaca la puesta en marcha de un nuevo centro, un espacio diseñado para ampliar la atención especializada y ofrecer a los menores un entorno adaptado a sus necesidades educativas y de desarrollo.

La asociación considera que esta infraestructura permitirá incrementar el número de familias atendidas y mejorar la oferta de actividades dirigidas a los usuarios.

Una entidad con actividad dentro y fuera de Canarias

La Asociación Mi Hijo y Yo desarrolla proyectos destinados a favorecer el desarrollo personal, familiar y social de niños y jóvenes con trastornos del espectro autista y trastornos generalizados del desarrollo.

Su labor abarca diferentes etapas de la vida de los usuarios y contempla acciones de orientación, acompañamiento y apoyo tanto para los menores como para sus familias.

Además de su trabajo en Canarias, la organización impulsa iniciativas en otros territorios, desarrollando proyectos en Europa, Latinoamérica y África, lo que le permite compartir experiencias y colaborar con otras entidades vinculadas al ámbito social y educativo.

Alimentación saludable e inclusión social

Con la renovación del convenio, SPAR Gran Canaria señala que mantiene su compromiso con iniciativas sociales orientadas a la infancia y a las familias.

La empresa destaca que el acuerdo pretende favorecer espacios de aprendizaje, creatividad y participación, al tiempo que impulsa la adquisición de hábitos de alimentación saludable entre los menores.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mi Hijo y Yo, Davinia González, y el responsable social y secretario de la entidad, Víctor Santana, agradecieron la continuidad de esta colaboración, que, según explicaron, contribuirá a garantizar el funcionamiento de la organización y facilitará el desarrollo de nuevos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas.