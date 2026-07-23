Vecinos de Ingenio abren sus cocinas a los platos tradicionales del mundo

Ingenio volverá a convertirse este viernes, 24 de julio, en un punto de encuentro entre culturas a través de la gastronomía con la celebración de las Comidas Interculturales, una iniciativa incluida en la programación de la 31ª edición del Festival Internacional de Folclore ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’. La jornada reunirá recetas tradicionales de siete territorios y permitirá compartir sabores de diferentes partes del mundo con los vecinos del municipio.

Durante la mañana, integrantes de los grupos participantes cocinarán platos representativos de sus lugares de origen en las cocinas de vecinos de Ingenio que colaboran con la actividad. La propuesta busca acercar las costumbres culinarias de las delegaciones invitadas y complementar la programación cultural del festival con una muestra gastronómica.

Recetas tradicionales de siete culturas

Los representantes de Armenia, Bulgaria, Costa Rica, Costa de Marfil, Grecia, Málaga y Taiwán prepararán elaboraciones propias de sus tradiciones culinarias. Entre los platos previstos figuran la gata armenia, el tikvenik búlgaro, las gachas de arroz dulce con cacahuetes de Costa de Marfil, el halva griego, los higos de la serranía de Ronda, el tembleque puertorriqueño y el Hlama Blbul taiwanés.

La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, forma parte de las actividades que acompañan al festival y plantea la gastronomía como una vía de conocimiento entre pueblos, junto al folclore y otras expresiones culturales.

Las tikvenik búlgaras. / LP/DLP

La cocina canaria también estará presente

Además de las recetas internacionales, durante la jornada se elaborarán numerosos platos tradicionales de Canarias que serán degustados por la tarde, a partir de las 20:30 horas, en las carpas instaladas en la Plaza de la Candelaria.

Entre las propuestas estarán la pata asada, la sopa de los domingos, la tortilla de papas, el pescado encebollado y la ropa vieja, junto a distintos postres como el mus de gofio, el frangollo, la tarta de zanahoria, las truchas de batata o las tortas de carnaval.

Dos miembros de un grupo senegalés preparando un postre en una edición pasada. / LP/DLP

Participación de colectivos del municipio

La celebración contará con la colaboración de distintos colectivos vecinales y culturales de Ingenio, entre ellos la Asociación Cultural Amigos del Carrizal 7 Islas, la Asociación Vecinal San Gabriel de La Jurada, la Asociación de Caladoras de Ingenio, la Asociación de Vecinos Chaxiraxi, el Club de Caza de las Medianías de Ingenio y varias agrupaciones folclóricas y parrandas locales.

Las Comidas Interculturales se integran así en un programa que combina música y gastronomía para favorecer el intercambio entre participantes y vecinos durante el desarrollo del Festival Internacional de Folclore de Ingenio.