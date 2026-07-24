La Cabalgata de Santiago reúne música, fantasía y tradición en las calles de Gáldar

El casco histórico de Gáldar acogió la Gran Cabalgata de Carrozas de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago, una de las principales citas del programa festivo, con un recorrido protagonizado por siete carrozas, agrupaciones musicales y la participación de los representantes de las fiestas de 2026.

La comitiva llevó a las calles de la ciudad diferentes escenas inspiradas en cuentos e historias conocidas por el público infantil. Las carrozas, diseñadas bajo los títulos “Charlot”, “Alicia en el País de las Maravillas”, “La sirena”, “Huevos de Pascua”, “Bajo el Mar”, “Los cuatro jinetes del Apocalipsis” y “El último emperador”, centraron un desfile que reunió a vecinos y visitantes.

Carrozas de la cabalgata de Gáldar por las Fiestas Mayores de Santiago 2026 / La Provincia

Una cabalgata con referencias a cuentos y relatos populares

La organización destacó que la cabalgata acercó al público diferentes propuestas visuales vinculadas a la fantasía y a relatos populares, con la infancia como uno de los principales protagonistas del recorrido.

Las siete carrozas avanzaron por las calles del casco histórico acompañadas por las bandas de Agaete, Guayedra, Archipiélago y Guiniguada, que aportaron la parte musical al desfile y animaron a los asistentes durante el trayecto.

La Guayarmina y el Bentejuí las Fiestas Mayores de Santiago en el recorrido

El recorrido contó también con la presencia de Aitana Rodríguez y Edgar Bolaños, Guayarmina y Bentejuí de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar 2026, junto a su Corte de Tenesoyas.

La Gran Cabalgata de Carrozas forma parte del programa de actos de las fiestas patronales de Gáldar y volvió a reunir a numerosos asistentes en torno a una propuesta que combina tradición, música y participación ciudadana.