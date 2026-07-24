Incendio en Telde, en directo: última hora, focos activos y carreteras cortadas

Así estará este viernes, 24 de julio, el tiempo en Telde mientras se controla el incendio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Telde se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 22 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán 23 grados, que se mantendrán hasta la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance los 27 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 50% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de calor. La combinación de temperaturas cálidas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más caluroso de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 34 y 39 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. A lo largo del día, las rachas de viento se mantendrán en torno a los 51 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo cambiante, ya que la nubosidad podría dar lugar a momentos de mayor opacidad en el cielo.