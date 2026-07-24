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Incendio en Telde, en directo: última hora, focos activos y carreteras cortadas
El fuego que afecta a la cumbre de Telde, cerca de Los Marteles, con varios focos activos, ha sido estabilizado tras el despliegue de medios aéreos y el cierre de la vía la GC-130
El incendio forestal declarado en la tarde del jueves entre Telde y Valsequillo quedó estabilizado sobre las 19.15 horas de ayer, después de que el operativo contra el fuego lograra frenar las llamas que avanzaban por la cumbre empujadas por el viento con siete focos activos. La estimación inicial y de carácter provisional del Cabildo de Gran Canaria sitúa la superficie afectada por el fuego entre las 8 y las 10 hectáreas, aproximadamente. Tras la estabilización, los medios coordinados por la Corporación Inslar siguen de guardia para avanzar lo antes posible hacia la fase de control del incendio.
La Provincia
Así estará este viernes, 24 de julio, el tiempo en Telde mientras se controla el incendio
El día de hoy, 24 de julio de 2026, Telde se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 22 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán 23 grados, que se mantendrán hasta la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance los 27 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 50% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de calor. La combinación de temperaturas cálidas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más caluroso de lo que realmente es.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 34 y 39 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. A lo largo del día, las rachas de viento se mantendrán en torno a los 51 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo cambiante, ya que la nubosidad podría dar lugar a momentos de mayor opacidad en el cielo.
Incendio en la cumbre de Telde
La estimación inicial y de carácter provisional sitúa la superficie afectada por el incendio entre las 8 y las 10 hectáreas, aproximadamente. Tras la estabilización, los medios coordinados por el Cabildo mantienen la guardia alta en el área afectada para avanzar lo antes posible hacia la fase de control del incendio, que se propagó a partir de distintos focos por una zona caracterizada por amplias laderas pobladas por pitas, matorrales y especies arbustivas que se adentran en barrancos muy profundos.
Las llamas se propagaron inicialmente impulsadas por los vientos del noreste dominantes en ese momento. El mayor riesgo radicaba en su eventual salto a los barrancos impulsados por viento de cola, lo que por fortuna no tuvo lugar finalmente, si bien pone de manifiesto el peligro latente cuando se declara un incendio forestal en medianías o cumbres de la isla. La previsión es que las labores de control y extinción por vía terrestre y área se prolonguen al menos durante toda la noche y probablemente deban continuar mañana viernes.
El Cabildo de Gran Canaria ha dado por estabilizado el incendio declarado en la cumbre de Telde. El avance de las llamas se ha ralentizado y los equipos de extinción mantienen el perímetro bajo control, aunque el riesgo continúa siendo elevado.
Hasta seis medios aéreos trabajan en la zona junto a los recursos terrestres. La corporación insular precisa que el fuego no presenta un frente tradicional, sino varios puntos dispersos y alineados, una circunstancia que ha condicionado las labores desde el inicio.
Por el momento no se han ordenado desalojos. Los cuerpos de seguridad permanecen desplegados y la vigilancia continuará activa para evitar posibles reactivaciones.
Mientras Canarias mantiene la atención puesta en el incendio declarado en la cumbre de Telde, la Península sigue luchando contra varios fuegos de enorme magnitud. El más grave es el de La Mierla, en Guadalajara, que comenzó el 16 de julio y ya ha arrasado más de 35.000 hectáreas, según los datos provisionales del sistema satelital Copernicus.
El incendio, cuyas causas apuntan a unas labores agrícolas, se ha convertido en el segundo mayor registrado en España en lo que va de siglo. Solo lo supera el de Larouco-Quiroga-Oencia, que el año pasado afectó a Ourense, Zamora y León y calcinó 37.765 hectáreas.
Así trabajan los medios de extinción de incendios en el fuego de Telde
Cortes de carretera en Gran Canaria por un conato de incendio en la cumbre: esta es la vía afectada
Un conato de incendio ha obligado a cortar una carretera en la cumbre de Gran Canaria durante la tarde de este jueves. El Cabildo de Gran Canaria ha informado de la activación de los servicios de emergencia tras detectarse varios focos en la zona de Las Breñas y Cazadores, entre los municipios de Telde y Valsequillo.
Las labores de extinción están ralentizando considerablemente la velocidad del frente de llama.
Las principales carreras del fuego avanzan condicionadas por el viento de componente Noreste (NE). En caso de llegar el frente de llama, podrían activarse carreras topográficas en dirección hacia la Cumbre.
El viento está favoreciendo la rápida propagación del conato de incendio declarado este jueves en la cumbre de Telde. Las llamas avanzan en el entorno de la GC-130, conocida como carretera de Los Pechos, cerca de la Reserva Natural Especial de Los Marteles.
La carretera entre Cazadores y la Cumbre permanece cerrada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para la población. El humo generado por el incendio es visible desde numerosos puntos del este de Gran Canaria.
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