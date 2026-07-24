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Incendio en Telde, en directo: última hora, focos activos y carreteras cortadas

El fuego que afecta a la cumbre de Telde, cerca de Los Marteles, con varios focos activos, ha sido estabilizado tras el despliegue de medios aéreos y el cierre de la vía la GC-130

El trabajo contrarreloj de los equipos de emergencias para acabar con el incendio de Telde

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La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Diego R. Moreno

El incendio forestal declarado en la tarde del jueves entre Telde y Valsequillo quedó estabilizado sobre las 19.15 horas de ayer, después de que el operativo contra el fuego lograra frenar las llamas que avanzaban por la cumbre empujadas por el viento con siete focos activos. La estimación inicial y de carácter provisional del Cabildo de Gran Canaria sitúa la superficie afectada por el fuego entre las 8 y las 10 hectáreas, aproximadamente. Tras la estabilización, los medios coordinados por la Corporación Inslar siguen de guardia para avanzar lo antes posible hacia la fase de control del incendio.

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