Todo lo que debes saber sobre la Fiestas del Pino 2026

El Ayuntamiento de Teror presentó también este jueves 2 de julio el cartel anunciador, elaborado por la artista Emérita Santana, y avanzó alguno de los actos festivos y musicales.

El reconocido pediatra terorense Luis Peña Quintana pregonará el próximo 28 de agosto la Fiesta del Pino 2026, declaradas este año Fiestas de Interés Turístico Nacional. Junto a la presentación del 79º pregonero, el Ayuntamiento de Teror dio a conocer el cartel anunciador de la Fiesta Mayor de Gran Canaria, elaborado por la artista Emérita Santana Sánchez.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, y la concejala de Festejos, Angharad Quintana, presentaron este jueves 2 de julio al pregonero y el cartel de El Pino 2026, donde manifestaron su agradecimiento a ambos protagonistas por colaborar en difundir las Fiestas patronales de Gran Canaria en un año tan especial.

RETRANSMISIÓN ACTO POR RADIO TEROR

En el acto amenizado con música canaria por la solista Ana Falcón, el timple de Daniel Díaz y el guitarrista Kevin González, el pregonero Luis Peña puso de manifiesto que “es un orgullo pregonar la Fiesta del Pino, y lo acepto con humildad y gran responsabilidad, máxime cuando este año se ha declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Teror es mi pueblo de siempre; mis valores nacieron aquí y trataré de transmitirlos con mi pregón y estar a la altura de lo que se merece la Fiesta del Pino”, manifestó emocionado el Dr Peña.

Según explicó la autora del cartel, Emérita Santana “he querido evocar en el cartel una emoción, la de volver a verse, la de encontrarse, la de compartir una misma historia distintas generaciones”. La artista dio a conocer el cartel a través de un cuento, con protagonistas como los que aparecen en imagen, personas de distintas edades, que pueden tener distintos orígenes pero permanecen unidas, generación tras generación, desde sus raíces por esta tradición que es El Pino.

José Agustín Arencibia presentó al pregonero reconociendo que “este año el Ayuntamiento ha querido depositar esa responsabilidad en una persona cuya trayectoria constituye un auténtico orgullo para Teror, por su excelencia profesional, de vocación de servicio, y sobre todo por su profundo compromiso humano.

La edil de Festejos, Angharad Quintana, presentó a la autora del cartel con palabras de elogio por su trayectoria artística, y anunció algunos de los actos organizados por el Ayuntamiento de Teror que formarán parte del programa de la Fiesta del Pino 2026.

EL PROGRAMA FESTIVO, EN MARCHA. DEL 23 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE

Aunque el pregón de las Fiestas del Pino tendrá lugar el 28 de agosto, la programación festiva comenzará días antes, el 23 de agosto, con la tradicional Feria de Ganado, y se extenderá hasta el 27 de septiembre con la celebración del 45º Rally Villa de Teror. El programa religioso estará marcado por la Bajada y la Subida de la imagen de la Virgen desde su camarín, desde el 5 al 20 de septiembre.

El programa contará un año más con Festival de Arte en la Calle “En Pie”, que este año aumenta su propuesta en un día más celebrándose desde el viernes 28 hasta el 30 de agosto. También habrá dos fiestas infantiles una de ellas tendrá lugar el 1 de septiembre, y la segunda, orientada a la primera infancia y familias, se celebrará el 3 de septiembre.

En cuanto al bloque de conciertos, el 4 de septiembre será el primero de ellos, tendrá lugar el “Pinito Fest” nuestro festival joven, con una combinación de artistas, algunos de ellos canarios, que amenizarán esa noche. Tendremos a Soge culebra, Bejo, Rodrigo Fénix y Elo Minetti.

Tras la Bajada de la Virgen, Nena Daconte protagonizará la noche del 5 de septiembre, y a continuación, tendrá lugar el tributo a Manuel Carrasco.

El concierto del día grande de las fiestas, el 8 de septiembre, será a cargo de Seguridad Social. Y el 10 de septiembre, serán Cali y el Dandee quienes amenizarán la noche.

Además, habrá exposiciones, actividades deportivas, culturales y comerciales, chiringuitos, puestos tradicionales… y todos esos actos que resultan tan especiales entre los terorenses, como son la Subida de la bandera el día 1 de septiembre, el Día de las Marías, o la esperada Verbena Canaria.

UN CARTEL EN FORMA DE EMOCIONES, CONTADO COMO UN CUENTO

El cartel de la Fiesta del Pino 2026, representado por una pintura de la artista Emérita Santana Sánchez, trata de transmitir la confluencia generacional de una tradición que trasciende todos los tiempos y edades.

La elaboración de la imagen del cartel fue realizada sobre lienzo en acrílico, donde la Basílica de Teror ocupa el fondo con los colores identificativos de la bandera canaria. La Virgen del Pino es la protagonista principal en el centro del cartel, rodeada de cuatro personajes que representan cada uno distintas edades, ataviados con indumentaria tradicional, y transmitiendo una expresión de emoción y felicidad.

El cartel cuenta además una historia, creada por la propia autora: ‘Una vez un niño le pregunto a su abuelo: Abuelo, ¿por qué vamos todos los años a ver a la Virgen del Pino?. El abuelo sonrió y le respondió: Porque antes de que yo fuera tu abuelo, fui un niño como tú. Y mi abuelo me llevaba de la mano por estos mismos caminos para verla. El niño lo miró sorprendido. ¿Y sentías lo mismo que yo? Eso creo -contestó el abuelo-. Sentía alegría al ver a mi familia reunida, emoción al llegar a Teror y algo difícil de explicar cuando veía a la Virgen. Un sentimiento que se queda dentro y que te recuerda quién eres y de dónde vienes. Entonces, ¿la fiesta es para recordar? Sí, pero no solo para recordar. También es para seguir caminando juntos. Tus bisabuelos la vivieron, yo la vivo contigo y algún día serás tú quien traiga aquí a tus hijos y a tus nietos.

El niño levantó la vista y observó a la gente que caminaba a su alrededor. Había mayores, jóvenes, padres, madres y niños. Todos avanzaban en la misma dirección.Entonces comprendió que la Fiesta del Pino era mucho más que una celebración. Era una historia que pasaba de unas manos a otras. Era el abrazo de una familia entera llamada Canarias. Y mientras existiera alguien dispuesto a contarla y a sentirla, la Virgen del Pino seguiría reuniendo a generaciones bajo la misma emoción, la misma fe y el mismo amor por esta tierra.’

RESEÑA DE LUIS PEÑA QUINTANA (Teror, 1959)

El terorense Luis Peña Quintana, reconocido médico pediatra, ha sido distinguido este año por el Cabildo de Gran Canaria como Hijo Predilecto por su impacto real en la salud infantil en Canarias y por su aportación a la ciencia y a la universidad pública. Este reconocimiento se suma a la distinción de Hijo Predilecto de Teror, otorgado por el Ayuntamiento en 2018; e Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, en 2021.

Luis Peña ha sido todo un referente para Teror y para Gran Canaria desde un punto de vista médico y humano. En la actualidad es Catedrático de Pediatría de la ULPGC e investigador y Jefe de Servicio de Pediatría la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil de Canarias, institución en la que ha trabajado desde 1984. Fue académico fundador de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Entre su amplio currículo, ha obtenido más de medio centenar de premios a la investigación en congresos, sociedades científicas, proyectos estatales, artículos y cuenta con más de 300 publicaciones.

A las titulaciones académicas habría que sumar su desempeño en el campo de la investigación, avalado por más de un centenar de artículos publicados en revistas científicas, decenas de capítulos de libros y participaciones en congresos. A esta labor investigadora se suma una destacada trayectoria docente, con la dirección de tesis doctorales y trabajos académicos, así como el reconocimiento de varios quinquenios docentes. En pocas palabras, hojear sus más de trescientas publicaciones, direcciones de Tesis o de Trabajos de Fin de Título en su perfil investigador en el repositorio institucional de la ULPGC, accedaCris, nos permite contemplar toda una vida dedicada a la investigación y a la docencia.

Pero el doctor Peña no se limitó a estas dos importantísimas facetas; además, ha desarrollado una extensa carrera profesional. Entre otros cargos, ha sido Jefe de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias (HUMIC) y Jefe de Servicio de esta Universidad entre 2010 y 2015.

Forma parte de prestigiosas asociaciones como la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) o su homóloga latinoamericana (LASPGHAN), así como su papel de evaluador en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, el Instituto de Salud Carlos III o la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

RESEÑA DE EMÉRITA SANTANA SÁNCHEZ (Teror, 1977)

La artista terorense Emérita Santana Sánchez despertó su pasión por el dibujo y la pintura desde muy pequeña. Primero de forma autodidacta y, posteriomenete, de la mano de profesores y cursos, ha ido perfeccionando las distintas técnicas pictóricas, desde el óleo, la acuarela o acrílicos. En cuanto a la temática de sus obras, también ha cultivado Emérita distintos ámbitos, aunque se ha decantado especialmente por el retrato, al que se dedica plenamente en la actualidad.

Emérita Santana ha compaginado desde hace años su actividad artística con la docencia, tanto en el Centro de Adultos de Teror como a través de talleres especializados dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos, impartiendo distintas técnicas, desde el dibujo realista, acrílico, acuarela o el Anime japonés.

Con el objetivo de difundir el arte y la pintura, ha desarrollado varios proyectos educativos, como está ejecutando con un grupo de alumnos/as en el colegio Huertas del Palmar con la realización de un gran mural en el centro.

A lo largo de su trayectoria artística ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas, tratando de vincular la creación pictórica con el crecimiento personal, la docencia y la dinamización cultural.

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En estos momentos, Emérita Santana enfoca su carrera artística hacia el retrato realista “porque quiero transmitir emociones e historias; de ahí que en el cartel de la Fiesta del Pino de este año esté representado con varios retratos”, comenta la artista.