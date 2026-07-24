Ecologistas de Telde se personarán en los cinco procedimientos judiciales por la contaminación del litoral de Gran Canaria

Turcón–Ecologistas en Acción se personará en los cinco procedimientos judiciales abiertos por los episodios de contaminación registrados en el litoral de Gran Canaria durante los meses de octubre y noviembre de 2025. La asociación ambiental de Telde ha acordado solicitar a los tribunales de justicia su participación como acción popular con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La decisión adoptada por la Junta Directiva de la organización se produce después de varios meses de denuncias y movilizaciones ciudadanas relacionadas con la aparición de residuos y manchas contaminantes en diferentes puntos de la costa de la isla.

Denuncias iniciales en el litoral de Telde

Las primeras alertas públicas llegaron el 14 de octubre de 2025, cuando vecinos y bañistas, principalmente de la playa de Salinetas, comunicaron la presencia de manchas aceitosas en la zona de baño. Tras esas denuncias, colectivos sociales y residentes reclamaron a las administraciones medidas de información, control y retirada de las estructuras marinas relacionadas con el episodio contaminante.

Turcón señala que el 28 de octubre de 2025 solicitó actuaciones a diferentes organismos, entre ellos el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas, el Seprona, el Ayuntamiento de Telde, el Gobierno de Canarias, la Fiscalía de Medio Ambiente y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

La asociación reclamó entonces medidas preventivas y de contención ante la presencia de residuos flotantes en el litoral de Telde.

Mnifestación contra las playas contaminadas, en Melenara. / LP/DLP

Afección a playas y municipios

Según los datos aportados por Turcón, la contaminación alcanzó a 12 playas de Gran Canaria y afectó a siete municipios. La organización también cuestiona el momento de activación del PLATECA, que se produjo el 6 de noviembre de 2025, varias semanas después de las primeras denuncias ciudadanas.

El episodio generó una respuesta social con movilizaciones en defensa del litoral. Una de las principales protestas tuvo lugar en Melenara, donde unas 1.500 personas participaron en una manifestación que recorrió la costa hasta la playa de Salinetas para reclamar explicaciones y actuaciones por parte de las administraciones competentes.

Petición de responsabilidades

Turcón considera que la vía judicial permitirá avanzar en la investigación de lo ocurrido y conocer las causas del episodio contaminante. La asociación sostiene que la participación como acción popular busca aportar información y seguimiento a los procedimientos abiertos.

La organización ambiental defiende que el esclarecimiento de estos hechos debe servir para establecer responsabilidades y adoptar medidas que eviten nuevos episodios de contaminación en el litoral de Gran Canaria.