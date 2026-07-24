El Estadio de Gran Canaria se someterá a una simulación de movilidad exigida por la FIFA de cara al Mundial 2030

El Estadio de Gran Canaria afronta un nuevo paso dentro de su candidatura para albergar partidos del Mundial 2030. La empresa pública Ineco desarrollará un estudio de movilidad que permitirá comprobar si la red de transporte y el entorno urbano pueden absorber con seguridad y eficacia los desplazamientos de decenas de miles de espectadores, uno de los requisitos que exige la FIFA para designar las sedes del torneo.

El trabajo forma parte del Host City Mobility Plan, el documento que evalúa la capacidad de transporte de cada ciudad candidata. A través de una simulación, la entidad analizará el comportamiento de los aficionados antes y después de los encuentros para verificar que la movilidad prevista cumple los estándares internacionales en materia de seguridad, accesibilidad y operatividad.

El estudio recreará digitalmente el movimiento de los asistentes desde el interior del estadio hasta el entorno urbano mediante una microsimulación dinámica. El objetivo es anticipar el funcionamiento de la red de transporte y detectar posibles puntos de congestión antes de la celebración de un evento de gran afluencia.

Transporte y accesos

El estudio evaluará el comportamiento del transporte público, las líneas de guaguas y lanzaderas previstas para los partidos, así como la integración con taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), aparcamientos disuasorios, sistemas park-and-ride y otros medios de movilidad sostenible.

El objetivo es testar si la ciudad puede aborver los desplazamientos sin comprometer su funcionamiento

Además, el modelo también incorporará los recorridos peatonales desde las salidas del estadio, la capacidad para dispersar a los espectadores tras los encuentros, el comportamiento del tráfico, los cortes de circulación, la regulación semafórica, los accesos de emergencia y los itinerarios específicos para personas con movilidad reducida.

La finalidad es comprobar si la infraestructura existente puede asumir el incremento de desplazamientos sin comprometer el funcionamiento habitual de la ciudad y definir, en caso necesario, medidas de mejora para optimizar la circulación durante los partidos.

Requisitos de la FIFA

Entre las condiciones fijadas por la FIFA, el transporte público deberá ser capaz de absorber al menos el 50% del aforo del estadio durante la hora previa a los encuentros y el 70% en la primera hora posterior al final de los partidos. También deberá garantizar la operatividad de la movilidad en las tres horas anteriores y posteriores a cada cita deportiva.

La simulación permitirá ensayar distintos escenarios antes de su puesta en marcha, identificar posibles problemas de capacidad y diseñar soluciones que reduzcan los tiempos de desplazamiento y mejoren la seguridad tanto de los asistentes como del resto de usuarios de la red viaria.

Ineco destaca que este tipo de herramientas ya se han utilizado en otros proyectos de planificación de grandes concentraciones de personas. Entre ellos figura el análisis realizado para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con motivo del denominado Trío de Eclipses Solares de 2026, 2027 y 2028, en el que se emplearon modelos predictivos, inteligencia artificial y técnicas de big data para prever el impacto sobre las infraestructuras. Esa experiencia servirá ahora para respaldar la candidatura del Estadio de Gran Canaria como posible sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030.