Labanda Guayedra y Agaete pregonan las Fiestas de Las Nieves en Agaete

Las Fiestas de Las Nieves de Agaete reunirán este año más de 40 actos religiosos, culturales y populares entre finales de julio y el 22 de agosto. El programa incorpora como novedad un pregón conjunto de las bandas Guayedra y Agaete y la exposición La Mirada de Fachico 1926-2026.

La Villa de Agaete ya tiene definido el programa de las Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves 2026, que incluirá más de 40 actos dirigidos a todos los públicos y se desarrollará durante casi un mes. La programación combina celebraciones religiosas, música, actividades infantiles, eventos deportivos y citas tradicionales, con la intención de mantener el protagonismo de unas fiestas consideradas entre las más importantes del municipio.

El martes 4 de agosto tendrá lugar la esperada celebración de la Diana y La Rama

Como principal novedad, las bandas de música Guayedra y Agaete serán las encargadas de pronunciar el pregón, convirtiéndose en los primeros pregoneros colectivos de la historia de estas fiestas. Además, el cartel anunciador ha sido diseñado por Paula Barroso Pérez y la programación incorpora la exposición 'La Mirada de Fachico 1926-2026', que se inaugurará tras la lectura del pregón.

La actividad comenzará este 25 de julio con la tradicional Subida de la Bandera en la plaza Tomás Morales, protagonizada por la vecina María Concepción González Trujillo y acompañada por la Agrupación Musical Guayedra. El pregón llegará el 31 de julio en el frontis de la Iglesia de la Concepción, antes de la apertura de la muestra dedicada a Fachico.

Este año se inaugura la exposición 'La Mirada de Fachico 1926-2026', una de las principales novedades culturales

Tradición y actos religiosos

Los actos religiosos volverán a concentrar algunos de los momentos más destacados del calendario festivo. El 5 de agosto tendrá lugar la procesión del encuentro entre San José y la Virgen de Las Nieves en el Puente Viejo. Al día siguiente se celebrarán la solemne eucaristía y la tradicional procesión del pueblo, mientras que el 17 de agosto la imagen de la patrona regresará en procesión desde la Iglesia de la Concepción hasta la ermita.

En el apartado popular, la programación mantiene las citas más multitudinarias. El 4 de agosto arrancará con La Diana, continuará con La Rama, que volverá a recorrer las calles del casco, y concluirá con La Retreta. El cierre de las fiestas llegará el 16 de agosto en el Puerto de Las Nieves con una nueva edición de La Retreta y el espectáculo de fuegos artificiales acuáticos.

La alcaldesa, María del Carmen Rosario, destacó durante la presentación que unir a las dos bandas del municipio como pregoneras supone un motivo de orgullo y pidió que las celebraciones se desarrollen "con respeto a las tradiciones". También agradeció el trabajo de los empleados municipales y de la Policía Local para hacer posible la organización de las fiestas.

Música y actividades

La programación musical reunirá actuaciones y verbenas durante prácticamente todo el calendario festivo. Entre las propuestas figuran los conciertos de Estrella Latina, Banda Larga, Olga Cerpa y Mestisay con La Costa de los Cantares, el tributo a Marc Anthony Cambio de Piel, el espectáculo humorístico de Darío López, el homenaje a Manuel Carrasco, el concierto de Jóvenes Cantadores y el Festival Latino, además de varias orquestas y sesiones dirigidas al público joven.

Las actividades para el público infantil incluirán talleres de reciclaje de farolillos, la Retreta infantil, la Fiesta de la Espuma y nuevas acciones de la campaña Muy Nuestro. El programa también contempla encuentros vecinales, actividades deportivas, el Día del Mayor, una ofrenda y fiesta canaria, así como la celebración del Día Internacional de la Juventud con un encuentro regional y un concierto.

Un mes de celebraciones

Con esta programación, Agaete volverá a convertir las Fiestas de Las Nieves en uno de los principales acontecimientos del verano en el noroeste de Gran Canaria. La combinación de tradición religiosa, actos populares, música en directo y actividades para todas las edades busca mantener el arraigo de una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la patrona del municipio.