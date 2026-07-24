Las fiestas del Pino de Teror ya tienen sus grandes nombres: Lila Downs, Nena Daconte, Seguridad Social y el regreso del folclore de las ocho islas

Las fiestas del Pino de 2026, en Teror, afrontarán su primera edición como Fiesta de Interés Turístico Nacional con un programa que tendrá como principales atractivos la recuperación de una nueva edición del Festival Folclórico, que volverá a reunir a representantes de todas las islas, una de las propuestas más demandadas por el público y que llevaba varios años sin celebrarse con este formato. La programación contará también con la actuación de la cantante mexicana Lila Downs en el Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar, así como con la segunda edición de la romería de timplistas, una iniciativa que regresa tras la buena acogida que tuvo el pasado año en su estreno.

Además de todos los actos lúdicos y religiosos que conforman la programación, las fiestas arrancarán con el pregón, el próximo 28 de agosto, que dará inicio a un mes de celebraciones y que correrá a cargo del pediatra Luis Peña, Hijo Predilecto de Gran Canaria y también de Teror. El programa mantendrá sus citas más tradicionales, como la romería-ofrenda del domingo 7 de septiembre y la eucaristía presidida por el obispo el lunes 8, Día del Pino, festivo en toda la Isla, junto a una amplia propuesta musical que incluirá conciertos gratuitos con artistas como Nena Daconte, Seguridad Social y Cali y el Dandee, además de una nueva edición del Pinito Fest, que reunirá a Bejo, Soge Culebra y Rodrigo Fénix, entre otros, y los tributos dedicados a Manuel Carrasco y Queen.

Colaboración decidida

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, presentaron este viernes en el edificio insular el avance del programa de las fiestas del Pino de este año, en un acto en el que también participaron el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina; el rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, Jorge Martín de la Coba; y la concejala de Festejos de la villa mariana, Angharad Quintana.

El presidente insular, Antonio Morales, y el alcalde invitaron a la población de todo el Archipiélago a acercarse a Teror durante las fiestas y participar en los numerosos actos organizados por ambas instituciones. Morales destacó que se trata de la «festividad popular y religiosa más importante» de la Isla, motivo por el que el Cabildo mantiene cada año una colaboración «decidida» para que las celebraciones estén a la altura de la devoción y el reconocimiento que despierta la virgen del Pino.

Guacimara Medina durante su intervención / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

Relación excepcional

«Este año es muy especial porque las fiestas del Pino han sido declaradas de Interés Turístico Nacional», recordó el alcalde de la Villa Mariana, José Agustín Arencibia, quien señaló que este reconocimiento supone una «responsabilidad» para todas las personas que trabajan en la organización de las celebraciones. Además, puso en valor la buena coordinación y la relación «excepcional» entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria, especialmente con la consejera de Cultura y con el presidente insular, para lograr que cada edición supere a la anterior y mantenga la capacidad de sorprender al público. «Estas fiestas no son solo tradición, sino también cultura», afirmó el regidor de Teror, quien destacó también que este año el Festival de Arte en la Calle En Pie ampliará su programación con una jornada más.

Como cada año el Cabildo también sufraga, con un presupuesto que ronda los 300.000 euros entre gastos directos y subvenciones al municipio, la grabación del programa Tenderete, la 34 edición del Festival Folclórico de Gran Canaria, la 74 edición de la romería-ofrenda y la 37 edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar, este años con artistas de Colombia, México, España y Canarias.

Entre los actos organizados y subvencionados por la Corporación insular destaca el Festival Folclórico, que se celebrará el 6 de septiembre en la Plaza de Sintes con la participación de agrupaciones folclóricas de las ocho islas y que en esta edición rendirá homenaje a la figura del periodista Antonio Betancor, quien mantuvo una estrecha relación con Nanino Díaz Cutillas.

350 agentes de seguridad

Por su parte, el Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar se desarrollará los días 11 y 12 de septiembre y contará con la presencia de la reconocida artista mexicana Lila Downs, además de Joaquín Sánchez y Adán Moreno, integrantes de ‘Sonidos Migrantes’; la cantautora colombo-irlandesa Katie James; y el cuarteto canario Contrabventura.

Por otro lado, la concejala de Festejos de Teror, Angharad Quintana, recordó otros de los actos que se desarrollarán a lo largo del mes de septiembre, entre ellos el Pinito Fest, el festival joven de las fiestas, que tendrá lugar el 4 de septiembre con las actuaciones de Soge Culebra, Bejo y Rodrigo Fénix. Un día después, el 5 de septiembre, será el turno de Nena Daconte, que compartirá escenario con un tributo a Manuel Carrasco, mientras que la jornada grande en honor a la Virgen del Pino, el 8 de septiembre, contará con el concierto de Seguridad Social. La programación de grandes espectáculos musicales continuará el 10 de septiembre con la actuación de Cali y El Dandee.ç

Por su parte el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, afirmó que para esta edición ya se ha confirmado la presencia de 250 agentes de la Guardia Civil y otros 50 de la Policía Nacional, además de los efectivos de la Policía Local que también participarán en el dispositivo de seguridad durante las celebraciones, especialmente en los días grandes de las fiestas.