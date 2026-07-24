Gáldar y Tejeda sellan un hermanamiento cultural y turístico con municipios gallegos del Camino Francés

Gáldar y Tejeda han formalizado su hermanamiento con la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés mediante un acuerdo de cooperación cultural y turística que busca reforzar los vínculos entre Canarias y Galicia a través de la tradición jacobea. El acto se celebró en el Teatro Consistorial de Gáldar y reunió a representantes de las localidades implicadas en una iniciativa que pretende impulsar actividades conjuntas y promocionar sus valores patrimoniales.

La firma contó con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el alcalde de Tejeda, Francisco Perera; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés y teniente de alcalde de Arzúa, Begoña Balado; y el vicepresidente de la entidad y teniente de alcalde de Melide, Xosé Igrexas. También participaron el secretario de la Mancomunidad, Alfonso Manuel Alcalá, y la técnica de la organización, Socorro Pernas.

La Mancomunidad está integrada por los ayuntamientos gallegos de Arzúa, Melide, Monterroso, O Pino, Palas de Rei, Paradela, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Samos, Sarria y Triacastela, municipios vinculados al trazado del Camino Francés hacia Santiago de Compostela.

Un acuerdo para impulsar proyectos conjuntos

El convenio, aprobado previamente por el Ayuntamiento de Gáldar, establece diferentes líneas de colaboración entre los municipios. Entre sus objetivos figura la organización de intercambios culturales mediante actividades como exposiciones, festivales de música, muestras gastronómicas y otras iniciativas destinadas a favorecer el conocimiento de las tradiciones de cada territorio.

El acuerdo también contempla la promoción turística conjunta, con acciones destinadas a poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales de los municipios participantes, así como el desarrollo de posibles rutas que conecten sus principales atractivos.

La firma celebrada en Gáldar da continuidad al acuerdo suscrito el pasado 11 de abril en Galicia entre los municipios gallegos, Gáldar, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana, y supone su ratificación en Gran Canaria.

El Camino como vínculo entre territorios

Durante el acto, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó el papel del Camino de Santiago como elemento de conexión entre pueblos. “Lo que hoy reafirmamos no es solo un hermanamiento entre ayuntamientos. Es un compromiso entre pueblos que creen en su gente, en sus raíces y en su capacidad para construir un mundo más unido”, señaló.

Sosa subrayó que el Camino representa “encuentro y hospitalidad” y apuntó que puede contribuir a generar oportunidades económicas y sociales a través de la promoción de productos locales, patrimonio, senderos, gastronomía y tradiciones de los municipios vinculados a esta iniciativa.

Por su parte, el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, valoró la incorporación del municipio al proyecto y aseguró que supone “un honor formar parte de este proyecto”. Además, destacó la relación con los peregrinos que recorren el Camino de Santiago de Gran Canaria, una ruta que conecta diferentes municipios de la isla antes de alcanzar Gáldar.

Una red de colaboración entre Galicia y Canarias

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés, Begoña Balado, señaló que la entidad amplía con este acuerdo su red de cooperación. “Somos una institución local de 11 ayuntamientos gallegos, pero a partir de ahora, lo seremos de 11 más 3, nuestros tres hermanos canarios”, afirmó.

La delegación gallega ha participado durante estos días en distintos actos de la programación de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar y está previsto que asista a la procesión solemne en honor al Apóstol Santiago.

El acto de hermanamiento concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la fachada de las Casas Consistoriales de Gáldar y con una actuación musical a cargo de Aridia Ramos y Alexis Canciano al piano.