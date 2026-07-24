¿Por qué se llama así Los Guaniles? La palabra casi olvidada que aún se conserva en la cumbre de Gran Canaria

Como ocurrió con la escusabaraja, hay palabras que han dejado de usarse porque otras las han sustituido o porque aquello que nombraban también desapareció. Algunas han dejado rastro en la toponimia, como ya vimos con Escusabarajas, y otras obligan a tirar de diccionarios o de textos de la época para seguirles la pista. Aun así, siempre queda alguno de la vieja guardia que las mantiene en su vocabulario diario, por costumbre o simplemente porque se resiste a perderlas.

Relativamente cerca de Escusabarajas encontramos otro caso: Los Guaniles. El Alto de los Guaniles y el Lomo de los Guaniles, ambos en la misma zona de la cumbre de Gran Canaria, entre los municipios de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, conservan el nombre de una palabra que durante siglos formó parte del habla de las islas.

Maximiano Trapero, en su estudio de esta voz, recoge un acta del Cabildo de Tenerife de 1515 que resulta clave para entender la historia del término y su uso. En ella se cuenta cómo, al comenzar a poblarse la isla, los pobladores llevaron vacas, ovejas, puercos y cabras que «se criaron e crianse en alçado e cada dia se alçan a las montañas». A aquel ganado criado en libertad se le llamaba «guanir», y una ordenanza impedía que nadie pudiera matarlo ni marcarlo.

La palabra aparece desde los primeros documentos históricos de las islas, aunque su significado ha necesitado de algunos matices. Traducirla simplemente como «ganado salvaje» puede llevar a error, porque no se trataba de animales salvajes en el sentido actual, sino de ganado doméstico que vivía suelto sin una señal que identificara a su propietario.

Esa falta de identificación es precisamente la que parece marcar el término, porque en las propias actas del Cabildo de Tenerife se diferencia entre el ganado «guanil» y el marcado y herrado. Los conflictos de propiedad hicieron cada vez más necesaria la marca del ganado, y fue siendo menos habitual encontrar animales sin señal, aunque siguieran moviéndose libres por el monte. La palabra fue desapareciendo al mismo ritmo que la propia actividad ganadera tradicional, aunque todavía se conserva parcialmente en zonas de Fuerteventura y El Hierro.

Detrás del término guanil hay una forma de criar el ganado que probablemente tiene su origen en las prácticas de los aborígenes canarios y que se mantuvo durante siglos en distintos puntos del Archipiélago. El ganado se criaba «a la suelta», recorriendo montes y pastos sin permanecer encerrado, y solo se reunía cuando era necesario mediante las apañadas, que permitían recoger los animales, contar las reses, separar las crías y reconocer la propiedad de cada una. En Fuerteventura, donde esta práctica se conserva con más fuerza, las apañadas se realizaban en las gambuesas, los corrales donde se concentraba el ganado antes de su reparto.

Gambuesa de Pozo Negro, en Fuerteventura. / Patrimonio cultural de Fuerteventura

El origen de guanil

De la palabra guanil tenemos bastantes cosas claras, más que de muchas otras voces tan antiguas: sabemos que es prehispánica y conocemos bastante bien qué significaba. Su origen, como suele ocurrir con este tipo de términos, sigue siendo una cuestión abierta. Las primeras propuestas intentaron relacionar la voz con el bereber, la lengua de origen norteafricano de los antiguos pobladores de Canarias. Con el significado de la palabra bastante claro, las distintas teorías buscaron en el bereber formas que encajaran con esa idea de libertad y movimiento.

Wölfel relacionó guanil con varias voces recogidas en dialectos bereberes relacionadas con animales salvajes o domésticos que viven fuera del control habitual. La propuesta encajaba por significado, aunque se necesitaba mucho más para demostrar esa relación. Abrahan Loutf la analizó a partir de los elementos bereberes wa-n-il, que permitirían entender guanil como «el de la libertad» o «el que anda libre».

Trapero recoge también la interpretación de Giovanni De Luca, que se aleja de la idea de un ganado completamente salvaje y vincula guanil con una voz bereber de Marruecos, tanila, asociada a ideas como el lado, la dirección o los alrededores. A partir de ahí plantea la forma wa-nnil, una lectura que entendería el término no como un ganado abandonado, sino como animales que se movían por un territorio conocido y seguían vinculados a sus propietarios.

Todas estas teorías coinciden en algo: pese a sus diferencias, todas relacionan guanil con la libertad y el movimiento, algo que encaja con la manera de criar el ganado «a la suelta» que durante siglos se mantuvo en Canarias.