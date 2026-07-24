Hospitales San Roque incorpora en Gran Canaria el primer robot de cirugía traumatológica de la provincia de Las Palmas

Hospitales Universitarios San Roque ha incorporado a su cartera de servicios el sistema ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant), el primer robot de cirugía traumatológica implantado en Gran Canaria y también el primero de la provincia de Las Palmas. La nueva tecnología, que estará instalada en el centro que se encuentra en Vegueta, está diseñada, sobre todo, para intervenir a pacientes que necesitan una prótesis de rodilla, aunque también puede utilizarse en cirugía protésica de cadera y hombro, con el objetivo de aumentar la precisión durante la colocación de los implantes y adaptar cada procedimiento a la anatomía de los pacientes.

“Cuando implantamos una prótesis de forma manual, hay una serie de cortes y medidas que nosotros tenemos que tomar. Ahora, el robot nos va a dar una precisión submilimétrica”, explicó este viernes el doctor Edwin Pantaleón, jefe del servicio de Traumatología, en el acto de presentación de este recurso. No obstante, esta tecnología no sustituirá en ningún caso a los cirujanos. “Es una herramienta guía que se posiciona en el punto exacto que necesitamos para hacer cada corte y cada paso del procedimiento”, aclaró el especialista.

Gracias a este robot, los facultativos podrán implantar las prótesis con exactitud y personalizar cada intervención, especialmente en los casos de artrosis y otras patologías que afectan a la rodilla y la cadera, unas enfermedades que suelen llevar a los aquejados a necesitar una cirugía de sustitución articular.

“En la actualidad, no solo buscamos reducir el dolor, sino también mejorar la funcionalidad. Para eso necesitamos exactitud”, agregó el doctor Pantaleón. Todo esto redundará en recuperaciones más rápidas, un menor daño quirúrgico y un mejor funcionamiento de la articulación.

Modelo tridimensional

El sistema funciona de manera similar a un GPS y se basa en la creación de un modelo tridimensional del hueso del paciente durante la intervención. De forma previa, el equipo carga las imágenes en una plataforma. “Cuando nosotros especificamos dónde queremos hacer el corte, el robot se guía de ese modelo tridimensional y posiciona el brazo robótico donde necesitamos que esté para efectuarlo en el punto exacto”, detalló el experto.

En la presentación, también estuvo presente la responsable de cuentas estratégicas y soluciones digitales de Zimmer Biomet -la empresa que desarrolla este robot-, Alba Iglesias, quien destacó que el sistema ROSA ofrece información a los cirujanos “en tiempo real”, si bien aseguró que la apuesta tecnológica de la compañía no se limita al robot, sino que además incluye una plataforma digital con aplicaciones para el seguimiento de los pacientes, programas de eficiencia y recuperación rápida, con el objetivo de abordar los procesos asistenciales de una manera integral. “Así, es posible ofrecer experiencias personalizadas y lograr mejores resultados en salud”, apostilló Iglesias.

Por su parte, el director general de Hospitales Universitarios San Roque, Sebastián Sansó, puso de relieve que se trata del tercer robot que se incorpora al grupo, tras los dos destinados al área de Urología. En su intervención, Sansó informó de que el servicio que dirige el doctor Pantaleón atiende a más de 50.000 consultas al año y realiza cerca de 4.000 intervenciones quirúrgicas. De ahí que se haya decidido apostar por instalar la robótica en Traumatología. “Es el servicio de mayor dimensión tanto por el número de profesionales como por el volumen de asistencia”, subrayó.

El propósito de los profesionales es comenzar a utilizar el equipo el próximo 5 de agosto. De hecho, el centro ya tiene programadas para esa jornada dos intervenciones de implantación de prótesis de rodilla. La intención es que esta tecnología pueda beneficiar al mayor número posible de pacientes. “A nivel mundial, la cirugía ortopédica está experimentando un cambio tecnológico muy grande y todos tenemos que irnos adaptando. Para nosotros, el hecho de ser los primeros en contar con este sistema en la provincia de Las Palmas, tanto en el ámbito privado como en el púbico, es un hito muy grande”, aseveró el doctor Edwin Pantaleón, quien recordó que el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha sido el primer centro de Canarias en incorporar este recurso.